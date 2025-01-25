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Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей - 25.01.2025, ПРАЙМ
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей
Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T10:16+0300
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С 1 января средний размер страховой пенсии по старости <...> составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.Проиндексировать пенсии на 9,5%, исходя из фактической инфляции, поручил президент Владимир Путин.
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москва, госдума, пенсии
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей
Депутат Чаплин: средняя страховая пенсия с февраля достигнет 25 тысяч рублей
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"С 1 января средний размер страховой пенсии по старости <...> составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Проиндексировать пенсии на 9,5%, исходя из фактической инфляции, поручил президент Владимир Путин.
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь