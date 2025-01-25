Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250125/pension-854447801.html
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей - 25.01.2025, ПРАЙМ
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей
Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T10:16+0300
2025-01-25T10:16+0300
москва
госдума
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С 1 января средний размер страховой пенсии по старости &lt;...&gt; составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.Проиндексировать пенсии на 9,5%, исходя из фактической инфляции, поручил президент Владимир Путин.
https://1prime.ru/20250124/pensionery-854416741.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_21d8f0c7e4242c042be0dc6205945fb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, госдума, пенсии
МОСКВА, Госдума, Пенсии
10:16 25.01.2025
 
Средний размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тысяч рублей

Депутат Чаплин: средняя страховая пенсия с февраля достигнет 25 тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"С 1 января средний размер страховой пенсии по старости <...> составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Проиндексировать пенсии на 9,5%, исходя из фактической инфляции, поручил президент Владимир Путин.
Мужчина с женщиной идут с покупками на Новом Арбате в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь
Вчера, 02:32
 
МОСКВАГосдумаПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала