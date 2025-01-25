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Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона - 25.01.2025, ПРАЙМ
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона. | 25.01.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона.Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".Кроме Хегсета, полное одобрение сената на данный момент получили новый госсекретарь Марк Рубио и Джон Рэтклифф, ставший директором ЦРУ.
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сша, вашингтон, дональд трамп
США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
10:10 25.01.2025
 
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона

Сенаторы утвердили Пита Хегсета шефом Пентагона

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона.
Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.
Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".
Кроме Хегсета, полное одобрение сената на данный момент получили новый госсекретарь Марк Рубио и Джон Рэтклифф, ставший директором ЦРУ.
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