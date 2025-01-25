https://1prime.ru/20250125/pentagon-854447663.html

Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона

Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона - 25.01.2025, ПРАЙМ

Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона

Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона. | 25.01.2025, ПРАЙМ

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сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона.Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".Кроме Хегсета, полное одобрение сената на данный момент получили новый госсекретарь Марк Рубио и Джон Рэтклифф, ставший директором ЦРУ.

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сша, вашингтон, дональд трамп