https://1prime.ru/20250125/pentagon-854447663.html
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона - 25.01.2025, ПРАЙМ
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона. | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T10:10+0300
2025-01-25T10:10+0300
2025-01-25T10:10+0300
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ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона.Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".Кроме Хегсета, полное одобрение сената на данный момент получили новый госсекретарь Марк Рубио и Джон Рэтклифф, ставший директором ЦРУ.
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сша, вашингтон, дональд трамп
США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
Сенаторы утвердили Пита Хегсета шефом Пентагона
ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Американские сенаторы с минимальным необходимым перевесом утвердили Пита Хегсета на посту главы Пентагона.
Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.
Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".
Кроме Хегсета, полное одобрение сената на данный момент получили новый госсекретарь Марк Рубио и Джон Рэтклифф, ставший директором ЦРУ.
WSJ узнала о "хаосе" в работе американских ведомств из-за Трампа