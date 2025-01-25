https://1prime.ru/20250125/pentagon-854452137.html
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства - 25.01.2025, ПРАЙМ
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства
Новый глава Минобороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в своем первом обращении к армии назвал ключевые приоритеты Пентагона | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T20:04+0300
2025-01-25T20:04+0300
2025-01-25T20:41+0300
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ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Новый глава Минобороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в своем первом обращении к армии назвал ключевые приоритеты Пентагонавосстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз. В частности, он заявил, что Пентагон возродит "воинский дух", повысит стандарты службы и укрепит единство армии. В то же время Хенгсет сообщил, что американская оборонная промышленность нуждается в реформе, и что в скором времени в отрасли будет упрощены система и прохождение предприятиями аудиторских проверок и при этом будет ускорено технологическое перевооружение.Еще один приоритет, названный новым главой Пентагона, - укрепление обороны Соединенных Штатов и взаимодействия с союзниками для сдерживания Китая. Также он выразил поддержку курсу президента США Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и концентрации усилий на ключевых угрозах.
https://1prime.ru/20250125/pentagon-854447663.html
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пентагон, глава, приоритеты
Экономика, Пентагон, глава, приоритеты
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства
Хегсет: Пентагон сосредоточится на модернизации армии и сдерживании угроз
ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Новый глава Минобороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в своем первом обращении к армии назвал ключевые приоритеты Пентагона
восстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз.
В частности, он заявил, что Пентагон возродит "воинский дух", повысит стандарты службы и укрепит единство армии.
В то же время Хенгсет сообщил, что американская оборонная промышленность нуждается в реформе, и что в скором времени в отрасли будет упрощены система и прохождение предприятиями аудиторских проверок и при этом будет ускорено технологическое перевооружение.
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
Еще один приоритет, названный новым главой Пентагона, - укрепление обороны Соединенных Штатов и взаимодействия с союзниками для сдерживания Китая. Также он выразил поддержку курсу президента США Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и концентрации усилий на ключевых угрозах.