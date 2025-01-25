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Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства - 25.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250125/pentagon-854452137.html
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства - 25.01.2025, ПРАЙМ
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства
Новый глава Минобороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в своем первом обращении к армии назвал ключевые приоритеты Пентагона | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T20:04+0300
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экономика
пентагон
глава
приоритеты
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ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Новый глава Минобороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в своем первом обращении к армии назвал ключевые приоритеты Пентагонавосстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз. В частности, он заявил, что Пентагон возродит "воинский дух", повысит стандарты службы и укрепит единство армии. В то же время Хенгсет сообщил, что американская оборонная промышленность нуждается в реформе, и что в скором времени в отрасли будет упрощены система и прохождение предприятиями аудиторских проверок и при этом будет ускорено технологическое перевооружение.Еще один приоритет, названный новым главой Пентагона, - укрепление обороны Соединенных Штатов и взаимодействия с союзниками для сдерживания Китая. Также он выразил поддержку курсу президента США Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и концентрации усилий на ключевых угрозах.
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пентагон, глава, приоритеты
Экономика, Пентагон, глава, приоритеты
20:04 25.01.2025 (обновлено: 20:41 25.01.2025)
 
Новый глава Пентагона назвал три приоритета в работе его ведомства

Хегсет: Пентагон сосредоточится на модернизации армии и сдерживании угроз

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Новый глава Минобороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в своем первом обращении к армии назвал ключевые приоритеты Пентагона
восстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз.
В частности, он заявил, что Пентагон возродит "воинский дух", повысит стандарты службы и укрепит единство армии.
В то же время Хенгсет сообщил, что американская оборонная промышленность нуждается в реформе, и что в скором времени в отрасли будет упрощены система и прохождение предприятиями аудиторских проверок и при этом будет ускорено технологическое перевооружение.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
Сенат США утвердил Хегсета шефом Пентагона
10:10
Еще один приоритет, названный новым главой Пентагона, - укрепление обороны Соединенных Штатов и взаимодействия с союзниками для сдерживания Китая. Также он выразил поддержку курсу президента США Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и концентрации усилий на ключевых угрозах.
 
ЭкономикаПентагонглаваприоритеты
 
 
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