https://1prime.ru/20250125/peregovory-854451016.html

"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора

"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора - 25.01.2025, ПРАЙМ

"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора

Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T16:18+0300

2025-01-25T16:18+0300

2025-01-25T16:18+0300

политика

сша

помощь украине

переговоры

экспертное мнение

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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена, - констатировал профессор, после чего сделал вывод: - Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры". В ином случае, как считает Малинен, мир будет вынужден смотреть, как Вооруженные силы Украины разваливаются, "что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту".

https://1prime.ru/20250124/aid-854445276.html

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сша, помощь украине, переговоры, экспертное мнение