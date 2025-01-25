https://1prime.ru/20250125/peregovory-854451016.html
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора - 25.01.2025, ПРАЙМ
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора
Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T16:18+0300
2025-01-25T16:18+0300
2025-01-25T16:18+0300
политика
сша
помощь украине
переговоры
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена, - констатировал профессор, после чего сделал вывод: - Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры". В ином случае, как считает Малинен, мир будет вынужден смотреть, как Вооруженные силы Украины разваливаются, "что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту".
https://1prime.ru/20250124/aid-854445276.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, помощь украине, переговоры, экспертное мнение
Политика, США, помощь Украине, переговоры, экспертное мнение
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора
Профессор Малинен: с приостановкой помощи США Киеву остались лишь переговоры
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ.
Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х
высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
"Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена, - констатировал профессор, после чего сделал вывод: - Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры".
США приостановили оказание зарубежной помощи, в том числе Украине
В ином случае, как считает Малинен, мир будет вынужден смотреть, как Вооруженные силы Украины разваливаются, "что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту".