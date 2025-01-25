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"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора - 25.01.2025, ПРАЙМ
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"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора - 25.01.2025, ПРАЙМ
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора
Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T16:18+0300
2025-01-25T16:18+0300
политика
сша
помощь украине
переговоры
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена, - констатировал профессор, после чего сделал вывод: - Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры". В ином случае, как считает Малинен, мир будет вынужден смотреть, как Вооруженные силы Украины разваливаются, "что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту".
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сша, помощь украине, переговоры, экспертное мнение
Политика, США, помощь Украине, переговоры, экспертное мнение
16:18 25.01.2025
 
"Один вариант". В ЕС уверены, что решение США не оставило Зеленскому выбора

Профессор Малинен: с приостановкой помощи США Киеву остались лишь переговоры

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Приостановив помощь Украине, Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед необходимостью идти на переговоры. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
"Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена, - констатировал профессор, после чего сделал вывод: - Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры".
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
США приостановили оказание зарубежной помощи, в том числе Украине
Вчера, 23:41
В ином случае, как считает Малинен, мир будет вынужден смотреть, как Вооруженные силы Украины разваливаются, "что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту".
 
ПолитикаСШАпомощь Украинепереговорыэкспертное мнение
 
 
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