https://1prime.ru/20250125/peregovory-854452663.html

Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты

Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты - 25.01.2025, ПРАЙМ

Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты

Владимир Зеленский, пытаясь на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду оправдать свой указ о запрете переговоров с Российской... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T21:33+0300

2025-01-25T21:33+0300

2025-01-25T21:35+0300

политика

владимир зеленский

переговоры

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, пытаясь на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду оправдать свой указ о запрете переговоров с Российской Федерацией, апеллировал к определенным обстоятельствам, но при этом допустил несколько фактических ошибок. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".Издание приводит его высказывание: "Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".После этого глава киевского режима отметил, что на момент подписания запрещающего переговоры с Россией указа части ВС РФ стояли под Киевом.В редакции "Странаю.ua" не поленились уточнить дату подписания указа и выяснили, что он был подписан 30 сентября 2022 года, когда российские войска уже покинули Киевскую область. Также журналистов смутили слова Зеленского о том, что он запретил вести переговоры с Россией всем, кроме себя, поскольку формулировка подписанного им указа не оставляет возможностей для интерпретаций и совершенно четко запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным всем без исключения представителям Украины, в том числе и самому Зеленскому.

https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854451388.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, переговоры, россия