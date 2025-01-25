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Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты
Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты - 25.01.2025, ПРАЙМ
Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты
Владимир Зеленский, пытаясь на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду оправдать свой указ о запрете переговоров с Российской... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T21:33+0300
2025-01-25T21:35+0300
политика
владимир зеленский
переговоры
россия
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, пытаясь на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду оправдать свой указ о запрете переговоров с Российской Федерацией, апеллировал к определенным обстоятельствам, но при этом допустил несколько фактических ошибок. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".Издание приводит его высказывание: "Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".После этого глава киевского режима отметил, что на момент подписания запрещающего переговоры с Россией указа части ВС РФ стояли под Киевом.В редакции "Странаю.ua" не поленились уточнить дату подписания указа и выяснили, что он был подписан 30 сентября 2022 года, когда российские войска уже покинули Киевскую область. Также журналистов смутили слова Зеленского о том, что он запретил вести переговоры с Россией всем, кроме себя, поскольку формулировка подписанного им указа не оставляет возможностей для интерпретаций и совершенно четко запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным всем без исключения представителям Украины, в том числе и самому Зеленскому.
https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854451388.html
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владимир зеленский, переговоры, россия
Политика, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
21:33 25.01.2025 (обновлено: 21:35 25.01.2025)
 
Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты

Зеленский дважды ошибся, говоря о своем запрете на переговоры с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, пытаясь на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду оправдать свой указ о запрете переговоров с Российской Федерацией, апеллировал к определенным обстоятельствам, но при этом допустил несколько фактических ошибок. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".
Издание приводит его высказывание: "Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".
После этого глава киевского режима отметил, что на момент подписания запрещающего переговоры с Россией указа части ВС РФ стояли под Киевом.
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
"Загнан в угол!" В Евросоюзе раскрыли "мирный план" Зеленского
17:00
В редакции "Странаю.ua" не поленились уточнить дату подписания указа и выяснили, что он был подписан 30 сентября 2022 года, когда российские войска уже покинули Киевскую область. Также журналистов смутили слова Зеленского о том, что он запретил вести переговоры с Россией всем, кроме себя, поскольку формулировка подписанного им указа не оставляет возможностей для интерпретаций и совершенно четко запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным всем без исключения представителям Украины, в том числе и самому Зеленскому.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийпереговорыРОССИЯ
 
 
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