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Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа - 25.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа
Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа - 25.01.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа
Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T15:21+0300
2025-01-25T15:23+0300
экономика
сша
помощь украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не приоритет для Белого дома. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Комментируя решение Трампа о 90-дневной паузе в оказании Соединенными Штатами военной и невоенной помощи, другим странам, включая Украину, сенатор отметил, исключение составили лишь Израиль и Египет, и это "ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьезный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов". По мнению Пушкова, Трамп приостановил финансирование, чтобы проверить, насколько эффективна такого рода помощь и насколько она соответствует интересам Соединенных Штатов. "Надо думать, что именно на украинском направлении серьезная проверка эффективности использования выделенных Киеву средств может преподнести немало сюрпризов", - подчеркнул сенатор.
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сша, помощь украине, экспертное мнение
Экономика, США, помощь Украине, экспертное мнение
15:21 25.01.2025 (обновлено: 15:23 25.01.2025)
 
Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа

Пушков: поддержка Украины - не приоритет для Трампа

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не приоритет для Белого дома. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Комментируя решение Трампа о 90-дневной паузе в оказании Соединенными Штатами военной и невоенной помощи, другим странам, включая Украину, сенатор отметил, исключение составили лишь Израиль и Египет, и это "ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьезный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов".
По мнению Пушкова, Трамп приостановил финансирование, чтобы проверить, насколько эффективна такого рода помощь и насколько она соответствует интересам Соединенных Штатов.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине
Вчера, 23:41
"Надо думать, что именно на украинском направлении серьезная проверка эффективности использования выделенных Киеву средств может преподнести немало сюрпризов", - подчеркнул сенатор.
 
ЭкономикаСШАпомощь Украинеэкспертное мнение
 
 
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