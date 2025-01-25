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Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа

Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа - 25.01.2025, ПРАЙМ

Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа

Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T15:21+0300

2025-01-25T15:21+0300

2025-01-25T15:23+0300

экономика

сша

помощь украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не приоритет для Белого дома. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Комментируя решение Трампа о 90-дневной паузе в оказании Соединенными Штатами военной и невоенной помощи, другим странам, включая Украину, сенатор отметил, исключение составили лишь Израиль и Египет, и это "ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьезный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов". По мнению Пушкова, Трамп приостановил финансирование, чтобы проверить, насколько эффективна такого рода помощь и насколько она соответствует интересам Соединенных Штатов. "Надо думать, что именно на украинском направлении серьезная проверка эффективности использования выделенных Киеву средств может преподнести немало сюрпризов", - подчеркнул сенатор.

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сша, помощь украине, экспертное мнение