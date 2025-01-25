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Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа
Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа - 25.01.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа
Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T15:21+0300
2025-01-25T15:21+0300
2025-01-25T15:23+0300
экономика
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не приоритет для Белого дома. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Комментируя решение Трампа о 90-дневной паузе в оказании Соединенными Штатами военной и невоенной помощи, другим странам, включая Украину, сенатор отметил, исключение составили лишь Израиль и Египет, и это "ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьезный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов". По мнению Пушкова, Трамп приостановил финансирование, чтобы проверить, насколько эффективна такого рода помощь и насколько она соответствует интересам Соединенных Штатов. "Надо думать, что именно на украинском направлении серьезная проверка эффективности использования выделенных Киеву средств может преподнести немало сюрпризов", - подчеркнул сенатор.
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сша, помощь украине, экспертное мнение
Экономика, США, помощь Украине, экспертное мнение
Пушков рассказал о международных приоритетах Трампа
Пушков: поддержка Украины - не приоритет для Трампа
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, в том числе Украине, указывает на то, что поддержка Киева - не приоритет для Белого дома. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Комментируя решение Трампа о 90-дневной паузе в оказании Соединенными Штатами военной и невоенной помощи, другим странам, включая Украину, сенатор отметил, исключение составили лишь Израиль и Египет, и это "ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьезный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов".
По мнению Пушкова, Трамп приостановил финансирование, чтобы проверить, насколько эффективна такого рода помощь и насколько она соответствует интересам Соединенных Штатов.
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине
"Надо думать, что именно на украинском направлении серьезная проверка эффективности использования выделенных Киеву средств может преподнести немало сюрпризов", - подчеркнул сенатор.