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Названа самая высокооплачиваемая профессия дальнобойщиков

Названа самая высокооплачиваемая профессия дальнобойщиков - 25.01.2025, ПРАЙМ

Названа самая высокооплачиваемая профессия дальнобойщиков

Средние зарплатные предложения для российских дальнобойщиков по итогам 2024 года выросли на 43% год к году (целиком 2023 и 2024 годы) до 180 258 рублей в месяц, | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T07:16+0300

2025-01-25T07:16+0300

2025-01-25T07:16+0300

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения для российских дальнобойщиков по итогам 2024 года выросли на 43% год к году (целиком 2023 и 2024 годы) до 180 258 рублей в месяц, что сделало эту категорию сотрудников самой высокооплачиваемой среди других водительских вакансий, говорится в исследовании "Авито Работа" для РИА Новости. "Лидер по уровню средних зарплатных предложений — профессия дальнобойщика. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции выросли на 43% год к году и достигли 180 258 рублей в месяц. В описании вакансий работодатели, как правило, указывают необходимость наличия у соискателей водительских прав категории CE", - показал анализ средних зарплатных предложений для соискателей различных водительских позиций за 2024 год на сервисе. При этом зарплатные вилки для водителей варьируются в зависимости от опыта работы и специфики перевозок. Также уровень заработной платы зависит от выбранного графика работы — наибольшее количество предложений для кандидатов связано с вахтовым методом. На втором месте по уровню предлагаемых зарплат водители рефрижератора — соискатели в среднем могли рассчитывать на 164 363 рубля в месяц (+12% за год). Авторефрижераторы — это грузовые автомобили и прицепы с теплоизолированными фургонами и холодильными установками для поддержания нужной температуры в грузовом отсеке, позволяющие доставлять скоропортящиеся продукты и другие грузы. Чтобы управлять рефрижератором, в зависимости от типа машины необходимы водительские права категории B, C или СЕ. Третье место в рейтинге заняли водители тралов. Они управляют автомобильным прицепом для перевозки крупногабаритных неделимых грузов. Для работы на трале водителю необходимы права категории CЕ. Работодатели предлагают соискателям в среднем 152 779 рублей в месяц. Эксперты Авито Работы также выявили самые востребованные специальности водителей за 2024 год. Активнее всего работодатели стали нанимать водителей категории B — прирост вакансий составил +162% по сравнению с 2023 годом. В среднем новые сотрудники могли рассчитывать на 69 473 рубля в месяц. В 2,6 раза (+159%) за год также вырос спрос на дальнобойщиков, в 2,3 раза (+133%) — на водителей рефрижератора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, авито