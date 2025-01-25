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Группа Queen стала одним из крупнейших налогоплательщиков Британии - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Группа Queen стала одним из крупнейших налогоплательщиков Британии
Группа Queen стала одним из крупнейших налогоплательщиков Британии - 25.01.2025, ПРАЙМ
Группа Queen стала одним из крупнейших налогоплательщиков Британии
Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Великобритании, следует из ежегодного рейтинга газеты Times. | 25.01.2025, ПРАЙМ
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великобритания
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Великобритании, следует из ежегодного рейтинга газеты Times. Согласно списку, группа заняла 92 место из 100, заплатив в британскую казну 11,8 миллиона фунтов стерлингов. По данным издания, компания Queen Productions в 2023 году заработала 39,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 50 миллионов долларов). Эта фирма принадлежит участникам группы и наследникам ее лидера Фредди Меркьюри. В рейтинг также попали такие известные лица, как автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (27 место), заплатившая налогов на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов, и музыкант Эд Ширан (60 место), который внес в казну 19,9 миллиона фунтов и стал самым молодым участником рейтинга.
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великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:26 25.01.2025
 
Группа Queen стала одним из крупнейших налогоплательщиков Британии

Times: рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Британии

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Великобритании, следует из ежегодного рейтинга газеты Times.
Согласно списку, группа заняла 92 место из 100, заплатив в британскую казну 11,8 миллиона фунтов стерлингов.
По данным издания, компания Queen Productions в 2023 году заработала 39,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 50 миллионов долларов). Эта фирма принадлежит участникам группы и наследникам ее лидера Фредди Меркьюри.
В рейтинг также попали такие известные лица, как автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (27 место), заплатившая налогов на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов, и музыкант Эд Ширан (60 место), который внес в казну 19,9 миллиона фунтов и стал самым молодым участником рейтинга.
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