https://1prime.ru/20250125/raskol-854451670.html

Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа

Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа - 25.01.2025, ПРАЙМ

Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа

Неопределенность в отношении введения пошлин на импортные товары стало первым яблоком раздора в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T18:05+0300

2025-01-25T18:05+0300

2025-01-25T18:05+0300

политика

администрация сша

пошлины

раскол

экспертное мнение

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неопределенность в отношении введения пошлин на импортные товары стало первым яблоком раздора в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации издания Politico. Как утверждают авторы статьи, ссылаясь на информированные о ситуации в президентской администрации источники, тот факт, что у Трампа до сих пор не дошли руки до решения вопроса пошлин, прямо указывает на то, что президент еще не определился, как именно и когда конкретно будут вводиться пошлины на импорт."Беспрецедентный уровень неопределенности в вопросе пошлин - первый и самый значимый пример раскола в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики", - говорится в статье. При этом со ссылкой на источники сообщается, что "всеобъемлющие и универсальные пошлины" планируется ввести в ближайшие два месяца. А неопределенность в отношении оставшихся пошлин возникла в связи с тем, что глава Белого дома обсуждает этот вопрос с двумя лагерями. Первый составляют кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и главы Минфина Скотт Бессент, которые ратуют за более плавное и точечное введение пошлин - такой подход, по их мнению, не вызовет повышение инфляции. Второй лагерь, по данным издания, представляют кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и замглавы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер - сторонники введения широкомасштабных пошлин.

https://1prime.ru/20250124/canada-854443601.html

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администрация сша, пошлины, раскол, экспертное мнение