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Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа
Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа - 25.01.2025, ПРАЙМ
Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа
Неопределенность в отношении введения пошлин на импортные товары стало первым яблоком раздора в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T18:05+0300
2025-01-25T18:05+0300
2025-01-25T18:05+0300
политика
администрация сша
пошлины
раскол
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неопределенность в отношении введения пошлин на импортные товары стало первым яблоком раздора в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации издания Politico. Как утверждают авторы статьи, ссылаясь на информированные о ситуации в президентской администрации источники, тот факт, что у Трампа до сих пор не дошли руки до решения вопроса пошлин, прямо указывает на то, что президент еще не определился, как именно и когда конкретно будут вводиться пошлины на импорт."Беспрецедентный уровень неопределенности в вопросе пошлин - первый и самый значимый пример раскола в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики", - говорится в статье. При этом со ссылкой на источники сообщается, что "всеобъемлющие и универсальные пошлины" планируется ввести в ближайшие два месяца. А неопределенность в отношении оставшихся пошлин возникла в связи с тем, что глава Белого дома обсуждает этот вопрос с двумя лагерями. Первый составляют кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и главы Минфина Скотт Бессент, которые ратуют за более плавное и точечное введение пошлин - такой подход, по их мнению, не вызовет повышение инфляции. Второй лагерь, по данным издания, представляют кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и замглавы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер - сторонники введения широкомасштабных пошлин.
https://1prime.ru/20250124/canada-854443601.html
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администрация сша, пошлины, раскол, экспертное мнение
Политика, администрация США, пошлины, раскол, экспертное мнение
Politico рассказало о первом расколе в команде Трампа
Politico: вопрос введения пошлин вызвал первый раскол в администрации Трампа
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неопределенность в отношении введения пошлин на импортные товары стало первым яблоком раздора в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.
Как утверждают авторы статьи, ссылаясь на информированные о ситуации в президентской администрации источники, тот факт, что у Трампа до сих пор не дошли руки до решения вопроса пошлин, прямо указывает на то, что президент еще не определился, как именно и когда конкретно будут вводиться пошлины на импорт.
"Беспрецедентный уровень неопределенности в вопросе пошлин - первый и самый значимый пример раскола в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики", - говорится в статье.
При этом со ссылкой на источники сообщается, что "всеобъемлющие и универсальные пошлины" планируется ввести в ближайшие два месяца. А неопределенность в отношении оставшихся пошлин возникла в связи с тем, что глава Белого дома обсуждает этот вопрос с двумя лагерями. Первый составляют кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и главы Минфина Скотт Бессент, которые ратуют за более плавное и точечное введение пошлин - такой подход, по их мнению, не вызовет повышение инфляции.
Трамп пообещал Канаде налоговые льготы, если она войдет в состав США
Второй лагерь, по данным издания, представляют кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и замглавы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер - сторонники введения широкомасштабных пошлин.