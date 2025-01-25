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Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае

Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае - 25.01.2025, ПРАЙМ

Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае

Пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы полосы в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T11:30+0300

2025-01-25T11:30+0300

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хабаровский край

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы полосы в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. "При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что никто не пострадал. Во время инцидента возгорания не произошло. Сейчас власти расследуют обстоятельства ЧП.

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хабаровский край

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хабаровский край