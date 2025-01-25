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Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае
Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае - 25.01.2025, ПРАЙМ
Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае
Пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы полосы в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T11:30+0300
2025-01-25T11:30+0300
хабаровский край
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы полосы в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. "При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что никто не пострадал. Во время инцидента возгорания не произошло. Сейчас власти расследуют обстоятельства ЧП.
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хабаровский край
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хабаровский край
Хабаровский край
11:30 25.01.2025
 
Ан-24 выкатился с полосы при взлете в Хабаровском крае

Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Хабаровском крае

Ространснадзор приостановил полеты Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" после происшествия в Чите
Ространснадзор приостановил полеты Ан-24 авиакомпании ИрАэро после происшествия в Чите
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Ан-24 выехал за пределы полосы в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
"При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что никто не пострадал. Во время инцидента возгорания не произошло.
Сейчас власти расследуют обстоятельства ЧП.
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Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетной полосы
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