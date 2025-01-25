https://1prime.ru/20250125/sanktsii-854451540.html

Туск пригрозил Орбану последствиями

Туск пригрозил Орбану последствиями - 25.01.2025, ПРАЙМ

Туск пригрозил Орбану последствиями

Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T17:34+0300

2025-01-25T17:34+0300

2025-01-25T17:43+0300

политика

дональд туск

виктор орбан

санкции против рф

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ВАРШАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении Российской Федерации. В частности, премьер-министр Польши написал: "Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции (в отношении РФ - прим. ред.) в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта". Ранее премьер Орбан сообщил, что в результате присоединения его страны к санкциям в отношении Российской Федерации Венгрии был нанесен ущерб в размере свыше €18 млрд, и по этой причине Будапешт в настоящий момент "нажал ручной тормоз" и просит Европейский союз оценить целесообразность продолжения антироссийской санкционной политики. Вместе с тем премьер Венгрии заявил, что санкции против России могут быть продлены лишь в том случае, если Киев восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.

https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854424285.html

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дональд туск, виктор орбан, санкции против рф