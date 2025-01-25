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Туск пригрозил Орбану последствиями
Туск пригрозил Орбану последствиями - 25.01.2025, ПРАЙМ
Туск пригрозил Орбану последствиями
Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T17:34+0300
2025-01-25T17:34+0300
2025-01-25T17:43+0300
политика
дональд туск
виктор орбан
санкции против рф
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ВАРШАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении Российской Федерации. В частности, премьер-министр Польши написал: "Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции (в отношении РФ - прим. ред.) в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта". Ранее премьер Орбан сообщил, что в результате присоединения его страны к санкциям в отношении Российской Федерации Венгрии был нанесен ущерб в размере свыше €18 млрд, и по этой причине Будапешт в настоящий момент "нажал ручной тормоз" и просит Европейский союз оценить целесообразность продолжения антироссийской санкционной политики. Вместе с тем премьер Венгрии заявил, что санкции против России могут быть продлены лишь в том случае, если Киев восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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дональд туск, виктор орбан, санкции против рф
Политика, Дональд Туск, Виктор Орбан, санкции против РФ
Туск пригрозил Орбану последствиями
Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот заблокирует санкции против России
ВАРШАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении Российской Федерации.
В частности, премьер-министр Польши написал: "Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции (в отношении РФ - прим. ред.) в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта".
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Ранее премьер Орбан сообщил, что в результате присоединения его страны к санкциям в отношении Российской Федерации Венгрии был нанесен ущерб в размере свыше €18 млрд, и по этой причине Будапешт в настоящий момент "нажал ручной тормоз" и просит Европейский союз оценить целесообразность продолжения антироссийской санкционной политики. Вместе с тем премьер Венгрии заявил, что санкции против России могут быть продлены лишь в том случае, если Киев восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.