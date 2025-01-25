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Туск пригрозил Орбану последствиями - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Туск пригрозил Орбану последствиями
Туск пригрозил Орбану последствиями - 25.01.2025, ПРАЙМ
Туск пригрозил Орбану последствиями
Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T17:34+0300
2025-01-25T17:43+0300
политика
дональд туск
виктор орбан
санкции против рф
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ВАРШАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении Российской Федерации. В частности, премьер-министр Польши написал: "Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции (в отношении РФ - прим. ред.) в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта". Ранее премьер Орбан сообщил, что в результате присоединения его страны к санкциям в отношении Российской Федерации Венгрии был нанесен ущерб в размере свыше €18 млрд, и по этой причине Будапешт в настоящий момент "нажал ручной тормоз" и просит Европейский союз оценить целесообразность продолжения антироссийской санкционной политики. Вместе с тем премьер Венгрии заявил, что санкции против России могут быть продлены лишь в том случае, если Киев восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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дональд туск, виктор орбан, санкции против рф
Политика, Дональд Туск, Виктор Орбан, санкции против РФ
17:34 25.01.2025 (обновлено: 17:43 25.01.2025)
 
Туск пригрозил Орбану последствиями

Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот заблокирует санкции против России

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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ВАРШАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск заявил в соцсети Х, что Венгрию ожидают последствия, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует санкции в отношении Российской Федерации.
В частности, премьер-министр Польши написал: "Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции (в отношении РФ - прим. ред.) в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта".
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
Вчера, 10:30
Ранее премьер Орбан сообщил, что в результате присоединения его страны к санкциям в отношении Российской Федерации Венгрии был нанесен ущерб в размере свыше €18 млрд, и по этой причине Будапешт в настоящий момент "нажал ручной тормоз" и просит Европейский союз оценить целесообразность продолжения антироссийской санкционной политики. Вместе с тем премьер Венгрии заявил, что санкции против России могут быть продлены лишь в том случае, если Киев восстановит транзит российского газа в Европу, прекратит атаковать газопровод "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
 
ПолитикаДональд ТускВиктор Орбансанкции против РФ
 
 
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