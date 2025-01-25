https://1prime.ru/20250125/siyyarto-854452273.html

"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска

"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска - 25.01.2025, ПРАЙМ

"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска

Глава венгерского МИД Министр Петер Сийярто, комментируя в соцсети угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, назвал | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T20:20+0300

2025-01-25T20:20+0300

2025-01-25T20:20+0300

политика

петер сийярто

дональд туск

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Министр Петер Сийярто, комментируя в соцсети угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, назвал польского премьера "агентом Сороса". Ранее польский премьер пригрозил Орбану последствиями в случае, если тот заблокирует введение очередных санкций в отношении Российской Федерации, и при этом заявил, что глава Венгрии якобы "играет в команде" России. "Может, агенту Сороса, это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии", - заявил Сийярто, подчеркнув, что его страна не желает оплачивать чужие войны и никому не позволит угрожать ее энергобезопасности.Ранее Орбан заявил, что в результате поддержки санкции против России Венгрия потеряла свыше €18 млрд, в связи с чем Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит ЕС оценить целесообразность продления санкционной политики в отношении Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250125/sanktsii-854451540.html

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петер сийярто, дональд туск, виктор орбан