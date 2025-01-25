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"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска
"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска - 25.01.2025, ПРАЙМ
"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска
Глава венгерского МИД Министр Петер Сийярто, комментируя в соцсети угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, назвал | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T20:20+0300
2025-01-25T20:20+0300
2025-01-25T20:20+0300
политика
петер сийярто
дональд туск
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Министр Петер Сийярто, комментируя в соцсети угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, назвал польского премьера "агентом Сороса". Ранее польский премьер пригрозил Орбану последствиями в случае, если тот заблокирует введение очередных санкций в отношении Российской Федерации, и при этом заявил, что глава Венгрии якобы "играет в команде" России. "Может, агенту Сороса, это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии", - заявил Сийярто, подчеркнув, что его страна не желает оплачивать чужие войны и никому не позволит угрожать ее энергобезопасности.Ранее Орбан заявил, что в результате поддержки санкции против России Венгрия потеряла свыше €18 млрд, в связи с чем Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит ЕС оценить целесообразность продления санкционной политики в отношении Российской Федерации.
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петер сийярто, дональд туск, виктор орбан
Политика, Петер Сийярто, Дональд Туск, Виктор Орбан
"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска
Сийярто, комментируя угрозы Туска в адрес Орбана, назвал его "агентом Сороса"
БУДАПЕШТ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Министр Петер Сийярто, комментируя в соцсети угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, назвал польского премьера "агентом Сороса".
Ранее польский премьер пригрозил Орбану последствиями в случае, если тот заблокирует введение очередных санкций в отношении Российской Федерации, и при этом заявил, что глава Венгрии якобы "играет в команде" России.
"Может, агенту Сороса, это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии", - заявил Сийярто, подчеркнув, что его страна не желает оплачивать чужие войны и никому не позволит угрожать ее энергобезопасности.
Туск пригрозил Орбану последствиями
Ранее Орбан заявил, что в результате поддержки санкции против России Венгрия потеряла свыше €18 млрд, в связи с чем Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит ЕС оценить целесообразность продления санкционной политики в отношении Российской Федерации.