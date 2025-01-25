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Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом - 25.01.2025, ПРАЙМ
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом
Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T18:55+0300
2025-01-25T19:04+0300
политика
сша
россия
соглашение
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с американской журналисткой Рэйчел Блевинс высказал бывший дипломат США Джим Джатра, рассказывается в материале издания "ПолитНавигатор". Джатра назвал главной проблемой тот факт, что "русские все еще мечтают, что с Вашингтоном можно заключить разумное соглашение – с Трампом или без него". По убеждению дипломата, это невозможно."Мне кажется, что даже если Дональд Трамп будет настроен признать, что русские выиграли эту войну, и что их законные интересы в области безопасности должны быть учтены, то он все равно не сможет заставить американское правительство следовать этому. Я не верю, что с окружением Трампа такое возможно", - передает "ПолитНавигатор" слова высказывание Джатры.По мнению дипломата, на самом деле Трамп намерен "как можно дешевле выйти из Украины", не дав России одержать полную победу, а Украине - развалиться. Затем, как считает Джатра, президент США сосредоточит усилия "на иранцах, китайцах или еще ком-то".
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сша, россия, соглашение, экспертное мнение
Политика, США, РОССИЯ, соглашение, экспертное мнение
18:55 25.01.2025 (обновлено: 19:04 25.01.2025)
 
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом

Американский экс-дипломат Джатра предостерег Россию от любых сделок с Трампом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с американской журналисткой Рэйчел Блевинс высказал бывший дипломат США Джим Джатра, рассказывается в материале издания "ПолитНавигатор".
Джатра назвал главной проблемой тот факт, что "русские все еще мечтают, что с Вашингтоном можно заключить разумное соглашение – с Трампом или без него". По убеждению дипломата, это невозможно.
"Мне кажется, что даже если Дональд Трамп будет настроен признать, что русские выиграли эту войну, и что их законные интересы в области безопасности должны быть учтены, то он все равно не сможет заставить американское правительство следовать этому. Я не верю, что с окружением Трампа такое возможно", - передает "ПолитНавигатор" слова высказывание Джатры.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
Вчера, 18:05
По мнению дипломата, на самом деле Трамп намерен "как можно дешевле выйти из Украины", не дав России одержать полную победу, а Украине - развалиться. Затем, как считает Джатра, президент США сосредоточит усилия "на иранцах, китайцах или еще ком-то".
 
ПолитикаСШАРОССИЯсоглашениеэкспертное мнение
 
 
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