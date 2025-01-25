https://1prime.ru/20250125/soglashenie-854451831.html
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом - 25.01.2025, ПРАЙМ
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом
Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T18:55+0300
2025-01-25T18:55+0300
2025-01-25T19:04+0300
политика
сша
россия
соглашение
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с американской журналисткой Рэйчел Блевинс высказал бывший дипломат США Джим Джатра, рассказывается в материале издания "ПолитНавигатор". Джатра назвал главной проблемой тот факт, что "русские все еще мечтают, что с Вашингтоном можно заключить разумное соглашение – с Трампом или без него". По убеждению дипломата, это невозможно."Мне кажется, что даже если Дональд Трамп будет настроен признать, что русские выиграли эту войну, и что их законные интересы в области безопасности должны быть учтены, то он все равно не сможет заставить американское правительство следовать этому. Я не верю, что с окружением Трампа такое возможно", - передает "ПолитНавигатор" слова высказывание Джатры.По мнению дипломата, на самом деле Трамп намерен "как можно дешевле выйти из Украины", не дав России одержать полную победу, а Украине - развалиться. Затем, как считает Джатра, президент США сосредоточит усилия "на иранцах, китайцах или еще ком-то".
https://1prime.ru/20250124/cooperation-854440693.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30366b92c4bb3c89a2e9f6c31c35dd74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, соглашение, экспертное мнение
Политика, США, РОССИЯ, соглашение, экспертное мнение
Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом
Американский экс-дипломат Джатра предостерег Россию от любых сделок с Трампом
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ.
Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с американской журналисткой Рэйчел Блевинс высказал бывший дипломат США Джим Джатра, рассказывается в материале издания "ПолитНавигатор"
.
Джатра назвал главной проблемой тот факт, что "русские все еще мечтают, что с Вашингтоном можно заключить разумное соглашение – с Трампом или без него". По убеждению дипломата, это невозможно.
"Мне кажется, что даже если Дональд Трамп будет настроен признать, что русские выиграли эту войну, и что их законные интересы в области безопасности должны быть учтены, то он все равно не сможет заставить американское правительство следовать этому. Я не верю, что с окружением Трампа такое возможно", - передает "ПолитНавигатор" слова высказывание Джатры.
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
По мнению дипломата, на самом деле Трамп намерен "как можно дешевле выйти из Украины", не дав России одержать полную победу, а Украине - развалиться. Затем, как считает Джатра, президент США сосредоточит усилия "на иранцах, китайцах или еще ком-то".