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Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом

Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом - 25.01.2025, ПРАЙМ

Американский дипломат предостерег Россию от любых сделок с Трампом

Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T18:55+0300

2025-01-25T18:55+0300

2025-01-25T19:04+0300

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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российская Федерация не сможет заключить разумное соглашение по вопроса конфликта на Украине с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с американской журналисткой Рэйчел Блевинс высказал бывший дипломат США Джим Джатра, рассказывается в материале издания "ПолитНавигатор". Джатра назвал главной проблемой тот факт, что "русские все еще мечтают, что с Вашингтоном можно заключить разумное соглашение – с Трампом или без него". По убеждению дипломата, это невозможно."Мне кажется, что даже если Дональд Трамп будет настроен признать, что русские выиграли эту войну, и что их законные интересы в области безопасности должны быть учтены, то он все равно не сможет заставить американское правительство следовать этому. Я не верю, что с окружением Трампа такое возможно", - передает "ПолитНавигатор" слова высказывание Джатры.По мнению дипломата, на самом деле Трамп намерен "как можно дешевле выйти из Украины", не дав России одержать полную победу, а Украине - развалиться. Затем, как считает Джатра, президент США сосредоточит усилия "на иранцах, китайцах или еще ком-то".

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сша, россия, соглашение, экспертное мнение