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Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов

Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов - 25.01.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов

В учебных заведениях сейчас учатся более восьми миллионов студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении по случаю Дня... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T09:35+0300

2025-01-25T09:35+0300

2025-01-25T09:35+0300

россия

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В учебных заведениях сейчас учатся более восьми миллионов студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении по случаю Дня российского студенчества. "В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура — кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых", — сказал замглавы правительства.Он назвал студенческий праздник одним из самых любимых среди молодежи.По словам Чернышенко, в студенческие годы человек не только получает знания и будущую специальность, но также формируется его личность, закладываются ценности и ориентиры на всю жизнь.Согласно опросам, доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, превысила 90%.

https://1prime.ru/20250124/gosduma-854417304.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дмитрий чернышенко