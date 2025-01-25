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Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов
Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов - 25.01.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов
В учебных заведениях сейчас учатся более восьми миллионов студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении по случаю Дня... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T09:35+0300
2025-01-25T09:35+0300
2025-01-25T09:35+0300
россия
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В учебных заведениях сейчас учатся более восьми миллионов студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении по случаю Дня российского студенчества. "В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура — кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых", — сказал замглавы правительства.Он назвал студенческий праздник одним из самых любимых среди молодежи.По словам Чернышенко, в студенческие годы человек не только получает знания и будущую специальность, но также формируется его личность, закладываются ценности и ориентиры на всю жизнь.Согласно опросам, доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, превысила 90%.
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россия, общество , дмитрий чернышенко
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер рассказал, сколько в России студентов
Вице-премьер Чернышенко: в российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В учебных заведениях сейчас учатся более восьми миллионов студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении по случаю Дня российского студенчества.
"В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура — кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых", — сказал замглавы правительства.
Он назвал студенческий праздник одним из самых любимых среди молодежи.
По словам Чернышенко, в студенческие годы человек не только получает знания и будущую специальность, но также формируется его личность, закладываются ценности и ориентиры на всю жизнь.
Согласно опросам, доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, превысила 90%.
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