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Россияне сообщают о плохой работе TikTok - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Россияне сообщают о плохой работе TikTok
Россияне сообщают о плохой работе TikTok - 25.01.2025, ПРАЙМ
Россияне сообщают о плохой работе TikTok
Пользователи из России сообщают о перебоях в работе TikTok. Число жалоб на детекторе "Сбой.рф" превысило 14 тысяч, сообщил корреспондент РИА Новости. | 25.01.2025, ПРАЙМ
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технологии
tiktok
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Пользователи из России сообщают о перебоях в работе TikTok. Число жалоб на детекторе "Сбой.рф" превысило 14 тысяч, сообщил корреспондент РИА Новости.Больше всего жалоб приходит из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края. TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
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технологии, tiktok, bytedance
Технологии, TikTok, ByteDance
11:10 25.01.2025
 
Россияне сообщают о плохой работе TikTok

Пользователи в России сообщают о сбоях в работе TikTok

!TikTok
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Пользователи из России сообщают о перебоях в работе TikTok. Число жалоб на детекторе "Сбой.рф" превысило 14 тысяч, сообщил корреспондент РИА Новости.
Больше всего жалоб приходит из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
СМИ: ByteDance потратит $12 миллиардов на развитие инфраструктуры TikTok
22 января, 06:28
 
ТехнологииTikTokByteDance
 
 
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