https://1prime.ru/20250125/tramp-854353842.html

США потребуют от Европы невозможного: обратный отсчет пошел

США потребуют от Европы невозможного: обратный отсчет пошел - 25.01.2025, ПРАЙМ

США потребуют от Европы невозможного: обратный отсчет пошел

США уже в несколько раз увеличили поставки газа в Европу, замещая не поставленный российский газ. В декабре по оценкам на США пришлось почти 50% всех поставок... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T08:00+0300

2025-01-25T08:00+0300

2025-01-25T08:00+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

газ

европа

сша

ес

мэа

польша

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854353842.jpg?1737781204

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. США уже в несколько раз увеличили поставки газа в Европу, замещая не поставленный российский газ. В декабре по оценкам на США пришлось почти 50% всех поставок СПГ в страны ЕС. Но одновременно заметно выросли и цены. Примерно в два раза. А главное – выросла волатильность. Трубопроводные поставки по долгосрочным контрактам гарантировали объемы, а также делали ценообразование более предсказуемым, что ранее позволяло успешно развиваться ряду отраслей европейской промышленности.Дальнейший рост поставок газа и нефти в страны ЕС, которого требует новый американский президент, увязан с ожиданиями роста добычи и наращивания экспортных мощностей в США. Это процесс непростой, сопряженный с рисками и экономического и технологического характера. А также уязвимый к смене позиции в США относительно возможных экологических последствий. Но даже в случае успеха, что вполне возможно, это займёт несколько лет, в течение которых, по планам новой американской администрации, оплачивать развитие энергетической инфраструктуры, по сути, через повышенные цены будут европейские потребители.В результате немецкая экономика уже сокращается второй год подряд. А по оценкам МЭА потребление газа в ЕС сократится к 2030 году примерно на четверть по сравнению с 2023. С соответствующими последствиями для уровня промышленного производства.Потенциально еще болезненнее может быть увеличение военных расходов. Понятно, что рост расходов до 5% ВВП, который упомянул Трамп не произойдет. Учитывая, что Польша – лидер в ЕС по доле таких расходов - тратит чуть более 4% ВВП. А ряд стран, включая довольно крупные экономики Испании и Италии существенно не дотягивают до установленной в НАТО нормы в 2%.Но рост расходов даже до уровня 3% ВВП – немного меньшего чем в США уровня, который по данным FT обсуждается как компромиссный – практически невозможен без заметного сокращения других бюджетных расходов. Пока, кроме Польши, 3% лимит перешагнули только страны Прибалтики и Греция.А учитывая существующий уровень дефицитов и государственного долга, несколько стран блока и так нарушают действующие в ЕС фискальные ограничения. И, как в случае Франции, на фоне 6% дефицита бюджета, это уже приводит к политическим кризисам. А скоро, в случае наращивания расходов на оборону, кроме экономии на других статьях расходов неизбежно придется повышать налоги.В общем, избрание Трампа, судя по всему, обойдется Европе недешево.Автор - Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина

европа

сша

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, мировая экономика, газ, европа, сша, ес, мэа, польша, нато