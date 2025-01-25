США потребуют от Европы невозможного: обратный отсчет пошел

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. США уже в несколько раз увеличили поставки газа в Европу, замещая не поставленный российский газ. В декабре по оценкам на США пришлось почти 50% всех поставок СПГ в страны ЕС. Но одновременно заметно выросли и цены. Примерно в два раза. А главное – выросла волатильность. Трубопроводные поставки по долгосрочным контрактам гарантировали объемы, а также делали ценообразование более предсказуемым, что ранее позволяло успешно развиваться ряду отраслей европейской промышленности.Дальнейший рост поставок газа и нефти в страны ЕС, которого требует новый американский президент, увязан с ожиданиями роста добычи и наращивания экспортных мощностей в США. Это процесс непростой, сопряженный с рисками и экономического и технологического характера. А также уязвимый к смене позиции в США относительно возможных экологических последствий. Но даже в случае успеха, что вполне возможно, это займёт несколько лет, в течение которых, по планам новой американской администрации, оплачивать развитие энергетической инфраструктуры, по сути, через повышенные цены будут европейские потребители.В результате немецкая экономика уже сокращается второй год подряд. А по оценкам МЭА потребление газа в ЕС сократится к 2030 году примерно на четверть по сравнению с 2023. С соответствующими последствиями для уровня промышленного производства.Потенциально еще болезненнее может быть увеличение военных расходов. Понятно, что рост расходов до 5% ВВП, который упомянул Трамп не произойдет. Учитывая, что Польша – лидер в ЕС по доле таких расходов - тратит чуть более 4% ВВП. А ряд стран, включая довольно крупные экономики Испании и Италии существенно не дотягивают до установленной в НАТО нормы в 2%.Но рост расходов даже до уровня 3% ВВП – немного меньшего чем в США уровня, который по данным FT обсуждается как компромиссный – практически невозможен без заметного сокращения других бюджетных расходов. Пока, кроме Польши, 3% лимит перешагнули только страны Прибалтики и Греция.А учитывая существующий уровень дефицитов и государственного долга, несколько стран блока и так нарушают действующие в ЕС фискальные ограничения. И, как в случае Франции, на фоне 6% дефицита бюджета, это уже приводит к политическим кризисам. А скоро, в случае наращивания расходов на оборону, кроме экономии на других статьях расходов неизбежно придется повышать налоги.В общем, избрание Трампа, судя по всему, обойдется Европе недешево.Автор - Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина
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мнения аналитиков, мировая экономика, газ, европа, сша, ес, мэа, польша, нато
Мнения аналитиков, Мировая экономика, Газ, ЕВРОПА, США, ЕС, МЭА, ПОЛЬША, НАТО
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. США уже в несколько раз увеличили поставки газа в Европу, замещая не поставленный российский газ. В декабре по оценкам на США пришлось почти 50% всех поставок СПГ в страны ЕС. Но одновременно заметно выросли и цены. Примерно в два раза. А главное – выросла волатильность. Трубопроводные поставки по долгосрочным контрактам гарантировали объемы, а также делали ценообразование более предсказуемым, что ранее позволяло успешно развиваться ряду отраслей европейской промышленности.
Дальнейший рост поставок газа и нефти в страны ЕС, которого требует новый американский президент, увязан с ожиданиями роста добычи и наращивания экспортных мощностей в США. Это процесс непростой, сопряженный с рисками и экономического и технологического характера. А также уязвимый к смене позиции в США относительно возможных экологических последствий. Но даже в случае успеха, что вполне возможно, это займёт несколько лет, в течение которых, по планам новой американской администрации, оплачивать развитие энергетической инфраструктуры, по сути, через повышенные цены будут европейские потребители.
В результате немецкая экономика уже сокращается второй год подряд. А по оценкам МЭА потребление газа в ЕС сократится к 2030 году примерно на четверть по сравнению с 2023. С соответствующими последствиями для уровня промышленного производства.
Потенциально еще болезненнее может быть увеличение военных расходов. Понятно, что рост расходов до 5% ВВП, который упомянул Трамп не произойдет. Учитывая, что Польша – лидер в ЕС по доле таких расходов - тратит чуть более 4% ВВП. А ряд стран, включая довольно крупные экономики Испании и Италии существенно не дотягивают до установленной в НАТО нормы в 2%.
Но рост расходов даже до уровня 3% ВВП – немного меньшего чем в США уровня, который по данным FT обсуждается как компромиссный – практически невозможен без заметного сокращения других бюджетных расходов. Пока, кроме Польши, 3% лимит перешагнули только страны Прибалтики и Греция.
А учитывая существующий уровень дефицитов и государственного долга, несколько стран блока и так нарушают действующие в ЕС фискальные ограничения. И, как в случае Франции, на фоне 6% дефицита бюджета, это уже приводит к политическим кризисам. А скоро, в случае наращивания расходов на оборону, кроме экономии на других статьях расходов неизбежно придется повышать налоги.
В общем, избрание Трампа, судя по всему, обойдется Европе недешево.
Автор - Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина
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