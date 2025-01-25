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Треть россиянок с именем Татьяна предпочитают вклад банкам

Треть россиянок с именем Татьяна предпочитают вклад банкам - 25.01.2025, ПРАЙМ

Треть россиянок с именем Татьяна предпочитают вклад банкам

Треть россиянок с именем Татьяна предпочитают вклад прочим банковским продуктам и размещают на нем в среднем 647 тысяч рублей, подсчитали в преддверии... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T06:31+0300

2025-01-25T06:31+0300

2025-01-25T06:31+0300

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Треть россиянок с именем Татьяна предпочитают вклад прочим банковским продуктам и размещают на нем в среднем 647 тысяч рублей, подсчитали в преддверии Татьяниного дня аналитики "Почта банка", результаты исследования есть у РИА Новости. "Накануне Татьяниного дня подсчитали, что каждая третья россиянка с именем Татьяна предпочитает хранить деньги только во вкладе и размещает на нем в среднем 647 тысяч рублей. При этом открывает депозит на срок 7 месяцев", - говорится в исследовании "Почта банка". Там в январе проанализировали данные среди 235 тысяч Татьян - клиенток кредитной организации. Чуть меньше Татьян, 26%, по данным аналитиков, открывают накопительные счета. Потребительский кредит берут 22% клиенток с таким именем, средняя сумма кредита составляет почти 359 тысяч рублей и оформляют его на 59 месяцев. Также в исследовании отмечается, что у 19% Татьян есть два и более финансовых продукта. Также в "Почта банке", который является единственным оператором "Пушкинской карты", выяснили, что почти 69 тысяч Татьян используют "Пушкинскую карту" и могут посещать бесплатно культурные мероприятия. Программа реализуется Минкультуры совместно с Минцифры и "Почта банком".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, общество , почта банк, минцифры