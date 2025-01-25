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ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист - 25.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист
ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист - 25.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист
Центральный банк Турции на заседании в марте снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, считает бывший главный экономист... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T14:51+0300
2025-01-25T14:51+0300
банки
финансы
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 янв – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в марте снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, считает бывший главный экономист регулятора Хакан Кара. Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку с 47,5% до 45%. "Мой главный вывод из прошедшего заседания ЦБ Турции: независимо от инфляции в январе-феврале, снижение процентных ставок продолжится в марте", — написал Кара в соцсети Х. Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря 2024 года замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.
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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
14:51 25.01.2025
 
ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист

Турецкий эксперт: ЦБ страны в марте снизит ставку, независимо от данных по инфляции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 25 янв – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в марте снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, считает бывший главный экономист регулятора Хакан Кара.
Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку с 47,5% до 45%.
"Мой главный вывод из прошедшего заседания ЦБ Турции: независимо от инфляции в январе-феврале, снижение процентных ставок продолжится в марте", — написал Кара в соцсети Х.
Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря 2024 года замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.
Турция - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
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БанкиФинансыТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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