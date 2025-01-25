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ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист

ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист - 25.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции продолжит снижать ключевую ставку, считает экономист

Центральный банк Турции на заседании в марте снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, считает бывший главный экономист... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T14:51+0300

2025-01-25T14:51+0300

2025-01-25T14:51+0300

банки

финансы

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 янв – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в марте снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале, считает бывший главный экономист регулятора Хакан Кара. Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку с 47,5% до 45%. "Мой главный вывод из прошедшего заседания ЦБ Турции: независимо от инфляции в январе-феврале, снижение процентных ставок продолжится в марте", — написал Кара в соцсети Х. Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря 2024 года замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.

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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган