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Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз
Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз - 25.01.2025, ПРАЙМ
Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз
Украина никогда не станет членом НАТО, а со вступлением в Европейский союз у нее возникнут большие сложности. Об этом в эфире программы "Субботние диалоги"... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T16:33+0300
2025-01-25T16:33+0300
2025-01-25T16:34+0300
политика
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Украина никогда не станет членом НАТО, а со вступлением в Европейский союз у нее возникнут большие сложности. Об этом в эфире программы "Субботние диалоги" заявил словацкий премьер Роберт Фицо."Украина никогда не будет в НАТО, - отметил премьер-министр. - А если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы со вхождением в Евросоюз".Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Летом 2022 года Евросоюз наделил Украину и Молдавию статусом государств-кандидатов в ЕС, поставив ряд условий для начала переговоров о вступлении. Впоследствии в Европейском союзе признавали, что это решение главным образом носило символический характер и было принято, чтобы поддержать Молдавию и Украину в их противостоянии с Российской Федерацией.
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украина, нато, ес, роберт фицо
Политика, УКРАИНА, НАТО, ЕС, Роберт Фицо
Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз
Фицо: Украина никогда не войдет в НАТО, а с членством в ЕС у нее будут проблемы
БРАТИСЛАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Украина никогда не станет членом НАТО, а со вступлением в Европейский союз у нее возникнут большие сложности. Об этом в эфире программы "Субботние диалоги" заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Украина никогда не будет в НАТО, - отметил премьер-министр. - А если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы со вхождением в Евросоюз".
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Страны НАТО потратили на помощь Украине более 190 миллиардов долларов
Летом 2022 года Евросоюз наделил Украину и Молдавию статусом государств-кандидатов в ЕС, поставив ряд условий для начала переговоров о вступлении. Впоследствии в Европейском союзе признавали, что это решение главным образом носило символический характер и было принято, чтобы поддержать Молдавию и Украину в их противостоянии с Российской Федерацией.