https://1prime.ru/20250125/ukraina-854451142.html

Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз

Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз - 25.01.2025, ПРАЙМ

Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз

Украина никогда не станет членом НАТО, а со вступлением в Европейский союз у нее возникнут большие сложности. Об этом в эфире программы "Субботние диалоги"... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T16:33+0300

2025-01-25T16:33+0300

2025-01-25T16:34+0300

политика

украина

нато

ес

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg

БРАТИСЛАВА, 25 янв - ПРАЙМ. Украина никогда не станет членом НАТО, а со вступлением в Европейский союз у нее возникнут большие сложности. Об этом в эфире программы "Субботние диалоги" заявил словацкий премьер Роберт Фицо."Украина никогда не будет в НАТО, - отметил премьер-министр. - А если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы со вхождением в Евросоюз".Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Летом 2022 года Евросоюз наделил Украину и Молдавию статусом государств-кандидатов в ЕС, поставив ряд условий для начала переговоров о вступлении. Впоследствии в Европейском союзе признавали, что это решение главным образом носило символический характер и было принято, чтобы поддержать Молдавию и Украину в их противостоянии с Российской Федерацией.

https://1prime.ru/20250125/billions-854446431.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, ес, роберт фицо