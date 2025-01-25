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Великобритания захоронит крупнейшие в мире запасы плутония - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Великобритания захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Великобритания захоронит крупнейшие в мире запасы плутония - 25.01.2025, ПРАЙМ
Великобритания захоронит крупнейшие в мире запасы плутония
Британское правительство приняло решение захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", следует из... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T04:31+0300
2025-01-25T04:31+0300
энергетика
экономика
великобритания
москва
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Британское правительство приняло решение захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", следует из заявления Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании (NDA). Ядерный комплекс "Селлафилд" находится на севере Англии на побережье Ирландского моря, занимает территорию в шесть квадратных километров. Как сообщала газета Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенные из других стран. "Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде... Группа NDA продолжит исследования и разработки, чтобы определить предпочтительную технологию иммобилизации, преобразующую материал в еще более безопасную и стабильную форму, чтобы он был готов для окончательного захоронения на объекте геологического захоронения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Как отмечается, впоследствии правительство планирует добиться разрешения на реализацию крупной программы по утилизации плутония, для которой необходимо будет построить в "Селлафилде" завод по переработке ядерных материалов, а также временное хранилище. Согласно газете Telegraph, решение британских властей о захоронении плутония вызвало критику. В частности, источник издания в атомной отрасли Великобритании назвал этот шаг "исключительно глупым и недальновидным", подчеркнув, что подобное использование "ценного национального ресурса" является "чистым вандализмом". В октябре 2024 года Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании опубликовало отчет, в котором заявило, что хранилище ядерных отходов одного из крупнейших атомных комплексов Великобритании "Селлафилд" ежедневно пропускает свыше двух тысяч литров загрязненной воды в почву в результате утечки.
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великобритания, москва, англия
Энергетика, Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Англия
04:31 25.01.2025
 
Великобритания захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

Правительство Великобритании решило захоронить крупнейшие в мире запасы плутония

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Британское правительство приняло решение захоронить крупнейшие в мире запасы плутония из гражданских реакторов ядерного комплекса "Селлафилд", следует из заявления Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании (NDA).
Ядерный комплекс "Селлафилд" находится на севере Англии на побережье Ирландского моря, занимает территорию в шесть квадратных километров. Как сообщала газета Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенные из других стран.
"Группа Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) приветствует сегодняшнее стратегическое решение правительства Великобритании об иммобилизации запасов плутония из гражданских реакторов в Селлафилде... Группа NDA продолжит исследования и разработки, чтобы определить предпочтительную технологию иммобилизации, преобразующую материал в еще более безопасную и стабильную форму, чтобы он был готов для окончательного захоронения на объекте геологического захоронения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Как отмечается, впоследствии правительство планирует добиться разрешения на реализацию крупной программы по утилизации плутония, для которой необходимо будет построить в "Селлафилде" завод по переработке ядерных материалов, а также временное хранилище.
Согласно газете Telegraph, решение британских властей о захоронении плутония вызвало критику. В частности, источник издания в атомной отрасли Великобритании назвал этот шаг "исключительно глупым и недальновидным", подчеркнув, что подобное использование "ценного национального ресурса" является "чистым вандализмом".
В октябре 2024 года Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании опубликовало отчет, в котором заявило, что хранилище ядерных отходов одного из крупнейших атомных комплексов Великобритании "Селлафилд" ежедневно пропускает свыше двух тысяч литров загрязненной воды в почву в результате утечки.
 
ЭнергетикаЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВААнглия
 
 
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