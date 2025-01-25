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Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год

Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год - 25.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал, как и ожидалось, повышенную волатильность. Курсовой... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T09:55+0300

2025-01-25T09:55+0300

2025-01-25T09:55+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал, как и ожидалось, повышенную волатильность. Курсовой недельный диапазон составил 13,42-13,89 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе преимущественно снижался и даже пробил вниз впервые в этом году уровень 13,5 рубля. На четыре дня падения юаня пришелся один день его стабилизации со слабой тенденцией к повышению.Рубль повышался на фоне роста продаж валюты со стороны экспортеров, копивших рублевую ликвидность для январской оплаты налогов и выплаты дивидендов. В частности, по оценкам экспертов, суммарные платежи в бюджет в январе составят 3,2 триллиона рублей. А суммарные дивиденды "Фосагро", "Татнефти" и "Роснефти", уплачиваемые ими в январе, составят 460 миллиардов рублей.Продажи валюты поддерживались позитивными геополитическими надеждами после инаугурации и первых заявлений Дональда Трампа на посту президента США. В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 40 копеек до 13,47 рубля. Курс доллара за неделю упал на 4,15 рубля до 98,26 рубля, а евро – на 1,67 рубля, до 103,19 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи опять ушли в район с исторического минимума по индикатору RUSFARCNY до -0,48% годовых против 0,19% годовых неделей ранее, что говорит об избытке юаней на бирже.Валюта США на форексе упала за неделю от 7,325 юаня до 7,244 юаня на фоне ожиданий, что Поднебесная договорится о "более справедливой торговле" с США. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,295 юаня, то есть с премией в 0,7% к курсу форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,72 тысячи против 8,26 тысячи неделей ранее.Рубль укреплялся на геополитике и налогахРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в риторике вступавшего в должность президента США Дональда Трампа, который намерен остановить украинский конфликт.Продажи валюты экспортерами под уплату налогов и дивидендов поддерживали курс рубля. При этом игроки рынка обратили внимание на то, что данные о внешней торговле в декабре оказались слабыми на фоне ноябрьских санкций на банки РФ. Профицит товаров и услуг опустился до 2 миллиардов долларов - многолетнего минимума (столь низкие значения наблюдались лишь в 2020 году), а текущий счет вообще ушел в минус (минус 1,3 миллиарда). Данные напомнили о январских санкциях США на нефтяную отрасль, что притормозило рубль в росте в середине недели.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком роста курсовой волатильности, которая соответствовала геополитической риторике, также, из-за неопределенности, не дающей повода к направленному курсовому движению.Между тем, положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в прошедшем году вырос на 7,4% по сравнению с 2023 годом - до 53,8 миллиарда долларов.Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% - до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26%, до 25,576 триллиона рублей. Это сохраняет фундамент для устойчивости рубля.Между тем, выходные дни в Китае, приходящиеся на следующую неделю, могут обусловить сокращение ликвидности российского валютного рынка. В условиях же геополитической нестабильности этот фактор может обусловить высокую курсовую волатильность в обе стороны. Таким образом, ожидаемый коридор курса юаня на Мосбирже остается расширенным: 13-14,5 рубля.

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2025

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков