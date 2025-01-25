Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250125/volatile-854447313.html
Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год
Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год - 25.01.2025, ПРАЙМ
Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год
Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал, как и ожидалось, повышенную волатильность. Курсовой... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T09:55+0300
2025-01-25T09:55+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854447313.jpg?1737788110
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал, как и ожидалось, повышенную волатильность. Курсовой недельный диапазон составил 13,42-13,89 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе преимущественно снижался и даже пробил вниз впервые в этом году уровень 13,5 рубля. На четыре дня падения юаня пришелся один день его стабилизации со слабой тенденцией к повышению.Рубль повышался на фоне роста продаж валюты со стороны экспортеров, копивших рублевую ликвидность для январской оплаты налогов и выплаты дивидендов. В частности, по оценкам экспертов, суммарные платежи в бюджет в январе составят 3,2 триллиона рублей. А суммарные дивиденды "Фосагро", "Татнефти" и "Роснефти", уплачиваемые ими в январе, составят 460 миллиардов рублей.Продажи валюты поддерживались позитивными геополитическими надеждами после инаугурации и первых заявлений Дональда Трампа на посту президента США. В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 40 копеек до 13,47 рубля. Курс доллара за неделю упал на 4,15 рубля до 98,26 рубля, а евро – на 1,67 рубля, до 103,19 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи опять ушли в район с исторического минимума по индикатору RUSFARCNY до -0,48% годовых против 0,19% годовых неделей ранее, что говорит об избытке юаней на бирже.Валюта США на форексе упала за неделю от 7,325 юаня до 7,244 юаня на фоне ожиданий, что Поднебесная договорится о "более справедливой торговле" с США. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,295 юаня, то есть с премией в 0,7% к курсу форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,72 тысячи против 8,26 тысячи неделей ранее.Рубль укреплялся на геополитике и налогахРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в риторике вступавшего в должность президента США Дональда Трампа, который намерен остановить украинский конфликт.Продажи валюты экспортерами под уплату налогов и дивидендов поддерживали курс рубля. При этом игроки рынка обратили внимание на то, что данные о внешней торговле в декабре оказались слабыми на фоне ноябрьских санкций на банки РФ. Профицит товаров и услуг опустился до 2 миллиардов долларов - многолетнего минимума (столь низкие значения наблюдались лишь в 2020 году), а текущий счет вообще ушел в минус (минус 1,3 миллиарда). Данные напомнили о январских санкциях США на нефтяную отрасль, что притормозило рубль в росте в середине недели.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком роста курсовой волатильности, которая соответствовала геополитической риторике, также, из-за неопределенности, не дающей повода к направленному курсовому движению.Между тем, положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в прошедшем году вырос на 7,4% по сравнению с 2023 годом - до 53,8 миллиарда долларов.Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% - до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26%, до 25,576 триллиона рублей. Это сохраняет фундамент для устойчивости рубля.Между тем, выходные дни в Китае, приходящиеся на следующую неделю, могут обусловить сокращение ликвидности российского валютного рынка. В условиях же геополитической нестабильности этот фактор может обусловить высокую курсовую волатильность в обе стороны. Таким образом, ожидаемый коридор курса юаня на Мосбирже остается расширенным: 13-14,5 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:55 25.01.2025
 
Курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год

Эксперт Майоров: курс рубля останется волатильным на Мосбирже в китайский Новый Год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал, как и ожидалось, повышенную волатильность. Курсовой недельный диапазон составил 13,42-13,89 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе преимущественно снижался и даже пробил вниз впервые в этом году уровень 13,5 рубля. На четыре дня падения юаня пришелся один день его стабилизации со слабой тенденцией к повышению.
Рубль повышался на фоне роста продаж валюты со стороны экспортеров, копивших рублевую ликвидность для январской оплаты налогов и выплаты дивидендов. В частности, по оценкам экспертов, суммарные платежи в бюджет в январе составят 3,2 триллиона рублей. А суммарные дивиденды "Фосагро", "Татнефти" и "Роснефти", уплачиваемые ими в январе, составят 460 миллиардов рублей.
Продажи валюты поддерживались позитивными геополитическими надеждами после инаугурации и первых заявлений Дональда Трампа на посту президента США. В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 40 копеек до 13,47 рубля. Курс доллара за неделю упал на 4,15 рубля до 98,26 рубля, а евро – на 1,67 рубля, до 103,19 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи опять ушли в район с исторического минимума по индикатору RUSFARCNY до -0,48% годовых против 0,19% годовых неделей ранее, что говорит об избытке юаней на бирже.
Валюта США на форексе упала за неделю от 7,325 юаня до 7,244 юаня на фоне ожиданий, что Поднебесная договорится о "более справедливой торговле" с США. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,295 юаня, то есть с премией в 0,7% к курсу форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,72 тысячи против 8,26 тысячи неделей ранее.

Рубль укреплялся на геополитике и налогах

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в риторике вступавшего в должность президента США Дональда Трампа, который намерен остановить украинский конфликт.
Продажи валюты экспортерами под уплату налогов и дивидендов поддерживали курс рубля. При этом игроки рынка обратили внимание на то, что данные о внешней торговле в декабре оказались слабыми на фоне ноябрьских санкций на банки РФ. Профицит товаров и услуг опустился до 2 миллиардов долларов - многолетнего минимума (столь низкие значения наблюдались лишь в 2020 году), а текущий счет вообще ушел в минус (минус 1,3 миллиарда). Данные напомнили о январских санкциях США на нефтяную отрасль, что притормозило рубль в росте в середине недели.

Прогнозы

Завершение недели проходило под знаком роста курсовой волатильности, которая соответствовала геополитической риторике, также, из-за неопределенности, не дающей повода к направленному курсовому движению.
Между тем, положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в прошедшем году вырос на 7,4% по сравнению с 2023 годом - до 53,8 миллиарда долларов.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% - до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26%, до 25,576 триллиона рублей. Это сохраняет фундамент для устойчивости рубля.
Между тем, выходные дни в Китае, приходящиеся на следующую неделю, могут обусловить сокращение ликвидности российского валютного рынка. В условиях же геополитической нестабильности этот фактор может обусловить высокую курсовую волатильность в обе стороны. Таким образом, ожидаемый коридор курса юаня на Мосбирже остается расширенным: 13-14,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала