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Разбор и вывоз кормы танкера "Волгонефть-239" должны завершиться к апрелю

Разбор и вывоз кормы танкера "Волгонефть-239" должны завершиться к апрелю - 25.01.2025, ПРАЙМ

Разбор и вывоз кормы танкера "Волгонефть-239" должны завершиться к апрелю

Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239" должны быть полностью закончены до 31 марта. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев со ссылкой | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T13:29+0300

2025-01-25T13:29+0300

2025-01-25T13:35+0300

тамань

краснодарский край

мазут

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239" должны быть полностью закончены до 31 марта. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев со ссылкой на распоряжение капитана морского порта Тамань, его слова приводит пресс-служба правительства."В распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены", — сказал Савельев.Танкер стоит на мели у мыса Панагия. В кормовой части находились около полутора тысяч тонн мазута, специалисты уже завершили откачку нефтепродуктов.На месте работ находится группировка аварийно-спасательного флота, которая призвана обеспечить экологическую безопасность района. В задачи флота входила постановка боновых заграждений, что обеспечило локализацию нефтепродуктов и предотвращение дальнейшего загрязнения моря.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие мазут, 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута.От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани действует режим ЧС федерального характера. Позднее локальные выбросы мазута появились и у берегов Крыма.

https://1prime.ru/20250123/schet-854410468.html

тамань

краснодарский край

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тамань, краснодарский край, мазут