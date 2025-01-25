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ЦИК Белоруссии сообщил данные по явке на выборах президента

ЦИК Белоруссии сообщил данные по явке на выборах президента - 25.01.2025, ПРАЙМ

ЦИК Белоруссии сообщил данные по явке на выборах президента

Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии, длившемся пять дней, составила без малого 42 процента, сообщил в... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T22:40+0300

2025-01-25T22:40+0300

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политика

белоруссия

голосование

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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии, длившемся пять дней, составила без малого 42 процента, сообщил в Telegram-канале белорусский Центризбирком. Отметив, что досрочное голосование завершилось, в ЦИК сообщили: "За 5 дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки для голосования".Самая высокая явка зафиксирована в Могилевской области (42,98 процента), а самая низкая - в Минске (41,14 процента).Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии пройдет в воскресенье, 26 января.

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белоруссия, голосование