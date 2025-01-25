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Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля - 25.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

С 1 февраля вырастет размер социальных выплат для семей с детьми. Кто и в каком случае станет получать больше, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T02:02+0300

2025-01-25T02:02+0300

2025-01-25T02:02+0300

общество

фатима ногайлиева

спбгу

социальные выплаты

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля вырастет размер социальных выплат для семей с детьми. Кто и в каком случае станет получать больше, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.По ее словам, будет проиндексирован размер материнского капитала на величину запланированной инфляции по итогам 2024 года , то есть на 7,3%. На первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года, маткапитал составит 676 тысяч рублей. На на второго (если он родился или усыновлен с 2020 года) — 893 тысячи рублей. Если семья уже получила выплату на первенца, то на второго полагается 217 тысяч рублей.Как отмечает юрист, индексируются как материнские капиталы, которыми семьи еще не воспользовались, так и остатки денежных средств после частичного использования маткапитала (они сохраняются на сертификате).Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году:Как напоминает Ногайлиева, размер этого пособия определяется исходя из среднего заработка женщины за два календарных года, предшествующих беременности.Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025 году составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей. Это пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка родителя, опекуна или другого взрослого, который осуществляет уход за ребенком до полутора лет, предварительно оформив у работодателя отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По оценкам эксперта, по сравнению с 2024 годом размеры выплат увеличиваются в 1,4 раза.С 1 февраля произойдёт индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) также на 7,3%.Юрист приводит в пример некоторые размеры ЕДВ с учётом индексации:Одновременно с ЕДВ увеличится стоимость набора социальных услуг до 1 693 рублей. В такой набор входят бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках или к месту лечения и обратно. При этом получатель ЕДВ может частично или полностью получать набор деньгами, объяснила Ногайлиева.

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общество , фатима ногайлиева, спбгу, социальные выплаты