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Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля - 25.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
С 1 февраля вырастет размер социальных выплат для семей с детьми. Кто и в каком случае станет получать больше, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T02:02+0300
2025-01-25T02:02+0300
общество
фатима ногайлиева
спбгу
социальные выплаты
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля вырастет размер социальных выплат для семей с детьми. Кто и в каком случае станет получать больше, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.По ее словам, будет проиндексирован размер материнского капитала на величину запланированной инфляции по итогам 2024 года , то есть на 7,3%. На первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года, маткапитал составит 676 тысяч рублей. На на второго (если он родился или усыновлен с 2020 года) — 893 тысячи рублей. Если семья уже получила выплату на первенца, то на второго полагается 217 тысяч рублей.Как отмечает юрист, индексируются как материнские капиталы, которыми семьи еще не воспользовались, так и остатки денежных средств после частичного использования маткапитала (они сохраняются на сертификате).Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году:Как напоминает Ногайлиева, размер этого пособия определяется исходя из среднего заработка женщины за два календарных года, предшествующих беременности.Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025 году составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей. Это пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка родителя, опекуна или другого взрослого, который осуществляет уход за ребенком до полутора лет, предварительно оформив у работодателя отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По оценкам эксперта, по сравнению с 2024 годом размеры выплат увеличиваются в 1,4 раза.С 1 февраля произойдёт индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) также на 7,3%.Юрист приводит в пример некоторые размеры ЕДВ с учётом индексации:Одновременно с ЕДВ увеличится стоимость набора социальных услуг до 1 693 рублей. В такой набор входят бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках или к месту лечения и обратно. При этом получатель ЕДВ может частично или полностью получать набор деньгами, объяснила Ногайлиева.
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общество , фатима ногайлиева, спбгу, социальные выплаты
Общество , Фатима Ногайлиева, СПбГУ, социальные выплаты
02:02 25.01.2025
 
Россиянам объяснили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Доцент Ногайлиева: с 1 февраля вырастут соцвыплаты для семей с детьми

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗима в Крыму
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля вырастет размер социальных выплат для семей с детьми. Кто и в каком случае станет получать больше, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
По ее словам, будет проиндексирован размер материнского капитала на величину запланированной инфляции по итогам 2024 года , то есть на 7,3%. На первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года, маткапитал составит 676 тысяч рублей. На на второго (если он родился или усыновлен с 2020 года) — 893 тысячи рублей. Если семья уже получила выплату на первенца, то на второго полагается 217 тысяч рублей.
Как отмечает юрист, индексируются как материнские капиталы, которыми семьи еще не воспользовались, так и остатки денежных средств после частичного использования маткапитала (они сохраняются на сертификате).
Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году:
  • при одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 103 285 рублей;
  • при осложнённых родах (156 дней отпуска) — 115 089 рублей;
  • при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 143 123 рубля.
  • Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году:
  • при одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 794 355 рублей;
  • при осложнённых родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей;
  • при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.
Как напоминает Ногайлиева, размер этого пособия определяется исходя из среднего заработка женщины за два календарных года, предшествующих беременности.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025 году составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей. Это пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка родителя, опекуна или другого взрослого, который осуществляет уход за ребенком до полутора лет, предварительно оформив у работодателя отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По оценкам эксперта, по сравнению с 2024 годом размеры выплат увеличиваются в 1,4 раза.
С 1 февраля произойдёт индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) также на 7,3%.
Юрист приводит в пример некоторые размеры ЕДВ с учётом индексации:
  • инвалидам войны — 8 160 рублей;
  • ветеранам ВОВ, являющимся участниками ВОВ — 6 120 рублей;
  • ветеранам боевых действий — 4 489 рублей;
  • инвалидам 1 группы — 5 713 рублей;
  • инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы — 4 080 рублей;
  • Героям РФ — 96 221 рубль;
  • Героям Труда РФ — 70 949 рублей.
Одновременно с ЕДВ увеличится стоимость набора социальных услуг до 1 693 рублей. В такой набор входят бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках или к месту лечения и обратно. При этом получатель ЕДВ может частично или полностью получать набор деньгами, объяснила Ногайлиева.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
16 января, 10:44
 
ОбществоФатима НогайлиеваСПбГУсоциальные выплаты
 
 
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