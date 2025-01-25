Спокойная неделя на рынке

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Завершившаяся торговая неделя прошла относительно спокойно. Индекс Московской биржи снизился на 0,1%, в то время как индекс РТС вырос на 3,8%.На валютном рынке рубль укрепился на 4% и торговался на уровне около 98,3 рубля.Среди акций, входящих в индекс Московской биржи, снова привлекли внимание акции ПАО "ПИК — специализированный застройщик", которые выросли на 24,6% за неделю. На прошлой неделе появилась информация о том, что компания ПИК может частично или полностью продать премиальный жилой комплекс Republic застройщику "Страна Девелопмент". Это свидетельствует о том, что компания ПИК стремится оптимизировать свои финансовые потоки, что находит положительный отклик у инвесторов. На втором месте расположились акции "Сургутнефтегаза", которые продемонстрировали рост на 13%. Эти ценные бумаги были перепроданы из-за санкций, и сейчас можно наблюдать их технический отскок.На следующей неделе мы ожидаем нейтральной динамики акций, хотя новости на геополитической арене могут повысить волатильность.Продолжается сезон отчётности, и будут опубликованы результаты за 2024 год по компаниям "Корпоративный центр ИКС 5", "ГМК Норильский Никель" и группе "Астра". Судя по опыту прошлой недели, реакция рынка на эти результаты может быть сдержанной.
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Завершившаяся торговая неделя прошла относительно спокойно. Индекс Московской биржи снизился на 0,1%, в то время как индекс РТС вырос на 3,8%.
На валютном рынке рубль укрепился на 4% и торговался на уровне около 98,3 рубля.
Среди акций, входящих в индекс Московской биржи, снова привлекли внимание акции ПАО "ПИК — специализированный застройщик", которые выросли на 24,6% за неделю. На прошлой неделе появилась информация о том, что компания ПИК может частично или полностью продать премиальный жилой комплекс Republic застройщику "Страна Девелопмент". Это свидетельствует о том, что компания ПИК стремится оптимизировать свои финансовые потоки, что находит положительный отклик у инвесторов. На втором месте расположились акции "Сургутнефтегаза", которые продемонстрировали рост на 13%. Эти ценные бумаги были перепроданы из-за санкций, и сейчас можно наблюдать их технический отскок.
На следующей неделе мы ожидаем нейтральной динамики акций, хотя новости на геополитической арене могут повысить волатильность.
Продолжается сезон отчётности, и будут опубликованы результаты за 2024 год по компаниям "Корпоративный центр ИКС 5", "ГМК Норильский Никель" и группе "Астра". Судя по опыту прошлой недели, реакция рынка на эти результаты может быть сдержанной.
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