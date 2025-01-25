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Израиль освободил 200 палестинских заключенных, передают СМИ

Израиль освободил 200 палестинских заключенных, передают СМИ - 25.01.2025, ПРАЙМ

Израиль освободил 200 палестинских заключенных, передают СМИ

Израиль освободил 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военнослужащих ЦАХАЛ из Газы, передает израильское радио "Галей ЦАХАЛ". | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T15:58+0300

2025-01-25T15:58+0300

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политика

израиль

заложники

обмен

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Израиль освободил 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военнослужащих ЦАХАЛ из Газы, передает израильское радио "Галей ЦАХАЛ"."Сто четырнадцать палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу (Западный берег реки Иордан - прим. ред.), - сообщило радио. - Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 - в сектор Газа". Ранее движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем по прекращению огня в Газе отпустило четырех женщин-военнослужащих ЦАХАЛ, похищенных 7 октября 2023 года. В соцсетях распространяется публикация с видео, на котором автобусы доставляют освобожденных палестинцев в Рамаллу.

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израиль, заложники, обмен