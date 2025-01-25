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Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа - 25.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа
Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа - 25.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа
По заявлению Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, он в Давосе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T19:49+0300
2025-01-25T19:50+0300
экономика
владимир зеленский
транзит газа через украину
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. По заявлению Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, он в Давосе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым возможность поставок газа из Азербайджана в Европу транзитом через территорию Украины, передает информагентство Bloomberg."Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе, - цитирует главу киевского режима агентство. - Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран как Словакия". При этом Зеленский подчеркнул относительную простоту предложенного проекта: "Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана... Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля".Вместе с тем он предложил использовать для поставок газа в Европу газотранспортную систему Украины.
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владимир зеленский, транзит газа через украину
Экономика, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину
19:49 25.01.2025 (обновлено: 19:50 25.01.2025)
 
Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа

Зеленский заявил, что в Давосе обсудил с Алиевым транзит газа из Азербайджана

© fotolia.com / fastofГазовые трубы
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© fotolia.com / fastof
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. По заявлению Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, он в Давосе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым возможность поставок газа из Азербайджана в Европу транзитом через территорию Украины, передает информагентство Bloomberg.
"Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе, - цитирует главу киевского режима агентство. - Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран как Словакия".
При этом Зеленский подчеркнул относительную простоту предложенного проекта: "Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана... Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля".
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Вместе с тем он предложил использовать для поставок газа в Европу газотранспортную систему Украины.
 
ЭкономикаВладимир Зеленскийтранзит газа через Украину
 
 
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