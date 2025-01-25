https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452004.html

Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа

Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа - 25.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа

По заявлению Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, он в Давосе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T19:49+0300

2025-01-25T19:49+0300

2025-01-25T19:50+0300

экономика

владимир зеленский

транзит газа через украину

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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. По заявлению Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, он в Давосе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым возможность поставок газа из Азербайджана в Европу транзитом через территорию Украины, передает информагентство Bloomberg."Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе, - цитирует главу киевского режима агентство. - Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран как Словакия". При этом Зеленский подчеркнул относительную простоту предложенного проекта: "Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана... Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля".Вместе с тем он предложил использовать для поставок газа в Европу газотранспортную систему Украины.

https://1prime.ru/20241229/azerbaydzhan-853952696.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, транзит газа через украину