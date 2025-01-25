https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452981.html

Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России

Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России - 25.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России

Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T22:24+0300

2025-01-25T22:24+0300

2025-01-25T22:24+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_0:73:2128:1270_1920x0_80_0_0_78c5d36668c6f847e5a7971ef0a19360.jpg

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет телеканала "Россия 24". Сначала глава киевского режима похвалил Трампа за то, что тот "понимает все эти вызовы", и призывает к завершению конфликта, "потому что будет хуже".После этого Зеленский подчеркнул: "И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует".При этом Зеленский отметил, что американский президент демонстрирует намерение завершить конфликт, хотя еще не понимает, как это может осуществиться, поэтому Киеву пока неизвестны детали.

https://1prime.ru/20250125/defeat-854449072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп, россия