https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452981.html
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России - 25.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России
Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T22:24+0300
2025-01-25T22:24+0300
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политика
владимир зеленский
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет телеканала "Россия 24". Сначала глава киевского режима похвалил Трампа за то, что тот "понимает все эти вызовы", и призывает к завершению конфликта, "потому что будет хуже".После этого Зеленский подчеркнул: "И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует".При этом Зеленский отметил, что американский президент демонстрирует намерение завершить конфликт, хотя еще не понимает, как это может осуществиться, поэтому Киеву пока неизвестны детали.
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владимир зеленский, дональд трамп, россия
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, РОССИЯ
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России
Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении России
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет телеканала "Россия 24"
.
Сначала глава киевского режима похвалил Трампа за то, что тот "понимает все эти вызовы", и призывает к завершению конфликта, "потому что будет хуже".
После этого Зеленский подчеркнул: "И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует".
СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского
При этом Зеленский отметил, что американский президент демонстрирует намерение завершить конфликт, хотя еще не понимает, как это может осуществиться, поэтому Киеву пока неизвестны детали.