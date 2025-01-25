Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452981.html
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России - 25.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России
Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T22:24+0300
2025-01-25T22:24+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_0:73:2128:1270_1920x0_80_0_0_78c5d36668c6f847e5a7971ef0a19360.jpg
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет телеканала "Россия 24". Сначала глава киевского режима похвалил Трампа за то, что тот "понимает все эти вызовы", и призывает к завершению конфликта, "потому что будет хуже".После этого Зеленский подчеркнул: "И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует".При этом Зеленский отметил, что американский президент демонстрирует намерение завершить конфликт, хотя еще не понимает, как это может осуществиться, поэтому Киеву пока неизвестны детали.
https://1prime.ru/20250125/defeat-854449072.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_8:0:2120:1584_1920x0_80_0_0_47054057f8cd206cea608599f86c7f49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, россия
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, РОССИЯ
22:24 25.01.2025
 
Зеленский похвалил тактику Трампа в отношении России

Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке
 Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону Российской Федерации, рассказывается в сюжет телеканала "Россия 24".
Сначала глава киевского режима похвалил Трампа за то, что тот "понимает все эти вызовы", и призывает к завершению конфликта, "потому что будет хуже".
После этого Зеленский подчеркнул: "И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского
12:10
При этом Зеленский отметил, что американский президент демонстрирует намерение завершить конфликт, хотя еще не понимает, как это может осуществиться, поэтому Киеву пока неизвестны детали.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала