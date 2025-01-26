Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250126/avariya-854457807.html
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель - 26.01.2025, ПРАЙМ
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель
По предварительным данным, из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, передает... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T17:12+0300
2025-01-26T17:23+0300
происшествия
латвия
балтийское море
авария
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_0:217:2400:1567_1920x0_80_0_0_30ec36039cb4fa289018a5a96a459fe9.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. По предварительным данным, из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, передает латвийский портал LSM, ссылаясь сообщение компании-владельца кабеля "Латвийского государственного радиотелевизионного центра". По заявлению главы PR-отдела компании-владельца Винеты Спругайне, которые приводит LSM, "есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием". Отреагировало на инцидент и латвийское правительство. Как сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня, в связи с происшествием было созвано экстренное совещание ответственных служб и ведомств.А вслед за этим ВМС Латвии, по информации все того же информационного портала LSM, вышли на контакт с НАТО и направили в зону предполагаемой аварии патрульный корабль.
https://1prime.ru/20250120/arest-854332954.html
латвия
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_172:0:2305:1600_1920x0_80_0_0_ac76433a3709b63bc15f26323d2483ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
латвия, балтийское море, авария
Происшествия, ЛАТВИЯ, Балтийское море, авария
17:12 26.01.2025 (обновлено: 17:23 26.01.2025)
 
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель

LSM: в Балтийском море был поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией

© Unsplash/John TownerВолны, море
Волны, море
© Unsplash/John Towner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. По предварительным данным, из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, передает латвийский портал LSM, ссылаясь сообщение компании-владельца кабеля "Латвийского государственного радиотелевизионного центра".
По заявлению главы PR-отдела компании-владельца Винеты Спругайне, которые приводит LSM, "есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием".
Отреагировало на инцидент и латвийское правительство. Как сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня, в связи с происшествием было созвано экстренное совещание ответственных служб и ведомств.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей
20 января, 19:51
А вслед за этим ВМС Латвии, по информации все того же информационного портала LSM, вышли на контакт с НАТО и направили в зону предполагаемой аварии патрульный корабль.
 
ПроисшествияЛАТВИЯБалтийское мореавария
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала