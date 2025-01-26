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Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель - 26.01.2025, ПРАЙМ
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель
По предварительным данным, из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, передает... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T17:12+0300
2025-01-26T17:12+0300
2025-01-26T17:23+0300
происшествия
латвия
балтийское море
авария
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. По предварительным данным, из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, передает латвийский портал LSM, ссылаясь сообщение компании-владельца кабеля "Латвийского государственного радиотелевизионного центра". По заявлению главы PR-отдела компании-владельца Винеты Спругайне, которые приводит LSM, "есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием". Отреагировало на инцидент и латвийское правительство. Как сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня, в связи с происшествием было созвано экстренное совещание ответственных служб и ведомств.А вслед за этим ВМС Латвии, по информации все того же информационного портала LSM, вышли на контакт с НАТО и направили в зону предполагаемой аварии патрульный корабль.
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латвия, балтийское море, авария
Происшествия, ЛАТВИЯ, Балтийское море, авария
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель
LSM: в Балтийском море был поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. По предварительным данным, из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, передает латвийский портал LSM, ссылаясь сообщение компании-владельца кабеля "Латвийского государственного радиотелевизионного центра".
По заявлению главы PR-отдела компании-владельца Винеты Спругайне, которые приводит LSM, "есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием".
Отреагировало на инцидент и латвийское правительство. Как сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня, в связи с происшествием было созвано экстренное совещание ответственных служб и ведомств.
Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей
А вслед за этим ВМС Латвии, по информации все того же информационного портала LSM, вышли на контакт с НАТО и направили в зону предполагаемой аварии патрульный корабль.