https://1prime.ru/20250126/avariya-854459182.html
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике - 26.01.2025, ПРАЙМ
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике
На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией был зафиксирован сухогруз, следующий в Российскую Федерацию под мальтийским... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T21:51+0300
2025-01-26T21:51+0300
2025-01-26T21:52+0300
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией был зафиксирован сухогруз, следующий в Российскую Федерацию под мальтийским флагом, сообщил на пресс-конференции командующий ВМС Латвии адмирал Марис Поленцс. Мероприятие транслировалось на латвийском портале LSM.Как ранее передавал этот портал, ссылаясь на данные компании-владельца кабеля "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", причина повреждения подводного кабеля - предположительно, внешнее воздействие. На место аварии ВМС Латвии направили патрульное судно и связались с НАТО.Также LSM, ссылаясь на данные сайта Marinetraffic, сообщил, что в районе аварии был замечен в том числе сухогруз Michalis San, который следовал из Алжира под мальтийским флагом. При этом отмечалось, что на сайте не было информации о пункте назначения этого сухогруза."Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше", - заявил Поленцс, после чего добавил, что каких-либо подозрительных действий на борту этого судна и повреждений его якоря обнаружено не было.
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латвия, авария
Происшествия, ЛАТВИЯ, авария
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике
Командующий ВМС Латвии: на месте повреждения кабеля было судно, следующее в РФ
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией был зафиксирован сухогруз, следующий в Российскую Федерацию под мальтийским флагом, сообщил на пресс-конференции командующий ВМС Латвии адмирал Марис Поленцс. Мероприятие транслировалось на латвийском портале LSM.
Как ранее передавал этот портал, ссылаясь на данные компании-владельца кабеля "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", причина повреждения подводного кабеля - предположительно, внешнее воздействие. На место аварии ВМС Латвии направили патрульное судно и связались с НАТО.
Также LSM, ссылаясь на данные сайта Marinetraffic, сообщил, что в районе аварии был замечен в том числе сухогруз Michalis San, который следовал из Алжира под мальтийским флагом. При этом отмечалось, что на сайте не было информации о пункте назначения этого сухогруза.
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель
"Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше", - заявил Поленцс, после чего добавил, что каких-либо подозрительных действий на борту этого судна и повреждений его якоря обнаружено не было.