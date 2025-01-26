https://1prime.ru/20250126/avariya-854459182.html

Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике

Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике - 26.01.2025, ПРАЙМ

Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике

На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией был зафиксирован сухогруз, следующий в Российскую Федерацию под мальтийским... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T21:51+0300

2025-01-26T21:51+0300

2025-01-26T21:52+0300

происшествия

латвия

авария

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией был зафиксирован сухогруз, следующий в Российскую Федерацию под мальтийским флагом, сообщил на пресс-конференции командующий ВМС Латвии адмирал Марис Поленцс. Мероприятие транслировалось на латвийском портале LSM.Как ранее передавал этот портал, ссылаясь на данные компании-владельца кабеля "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", причина повреждения подводного кабеля - предположительно, внешнее воздействие. На место аварии ВМС Латвии направили патрульное судно и связались с НАТО.Также LSM, ссылаясь на данные сайта Marinetraffic, сообщил, что в районе аварии был замечен в том числе сухогруз Michalis San, который следовал из Алжира под мальтийским флагом. При этом отмечалось, что на сайте не было информации о пункте назначения этого сухогруза."Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше", - заявил Поленцс, после чего добавил, что каких-либо подозрительных действий на борту этого судна и повреждений его якоря обнаружено не было.

https://1prime.ru/20250126/avariya-854457807.html

латвия

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латвия, авария