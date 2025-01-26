https://1prime.ru/20250126/black-854454720.html
Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута
Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута - 26.01.2025, ПРАЙМ
Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута
Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T10:21+0300
2025-01-26T10:21+0300
2025-01-26T10:21+0300
краснодарский край
москва
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_0:272:3120:2027_1920x0_80_0_0_fd9718e60afb8692e03ffb631fa07fd7.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. "Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.Деньги направят бюджету Краснодарского края на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжей.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Спаслись 27 моряков, один человек погиб.В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. Кроме того, выбросы мазута зафиксировали у Керчи, затем нефтепродукты достигли Севастополя.
https://1prime.ru/20250123/schet-854410468.html
краснодарский край
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7b9530563b1c45df6f8fae3fe7ebcffa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, москва, россия
Краснодарский край, МОСКВА, РОССИЯ
Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута
Правительство направило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий ЧС в Черном море
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.
Деньги направят бюджету Краснодарского края на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжей.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Спаслись 27 моряков, один человек погиб.
В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть собрали за три дня.
От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. Кроме того, выбросы мазута зафиксировали у Керчи, затем нефтепродукты достигли Севастополя.
Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море