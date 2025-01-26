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Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута - 26.01.2025, ПРАЙМ

Правительство выделило деньги на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T10:21+0300

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. "Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.Деньги направят бюджету Краснодарского края на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжей.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Спаслись 27 моряков, один человек погиб.В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. Кроме того, выбросы мазута зафиксировали у Керчи, затем нефтепродукты достигли Севастополя.

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