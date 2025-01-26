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Маск предложил переименовать Ла-Манш
Маск предложил переименовать Ла-Манш - 26.01.2025, ПРАЙМ
Маск предложил переименовать Ла-Манш
Предприниматель Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией в честь первого президента США — канал Джорджа Вашингтона. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T12:08+0300
2025-01-26T12:08+0300
2025-01-26T12:08+0300
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией в честь первого президента США — канал Джорджа Вашингтона. "Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", — написал он на своей странице в соцсети X.К публикации Маск приложил карту пролива, на которую уже нанесено название в честь Вашингтона. Ранее Маск запустил на своей странице опрос, должна ли Америка освободить народ Великобритании от "деспотичного правительства". Также предприниматель призывал голосовать за правую партию Reform UK, утверждая, что она — "единственная надежда" Британии.
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великобритания, сша, илон маск
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Илон Маск
Маск предложил переименовать Ла-Манш
Маск предложил назвать пролив Ла-Манш каналом Джорджа Вашингтона
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией в честь первого президента США — канал Джорджа Вашингтона.
"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", — написал он на своей странице в соцсети X.
К публикации Маск приложил карту пролива, на которую уже нанесено название в честь Вашингтона.
Ранее Маск запустил на своей странице опрос, должна ли Америка освободить народ Великобритании от "деспотичного правительства". Также предприниматель призывал голосовать за правую партию Reform UK, утверждая, что она — "единственная надежда" Британии.
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