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Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом
Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом - 26.01.2025, ПРАЙМ
Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом
В декабре некоторые зарубежные банки переставали принимать долларовые купюры старого образца из-за сложности проверки подлинности, а значит, возрастания риска... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T03:03+0300
2025-01-26T03:03+0300
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В декабре некоторые зарубежные банки переставали принимать долларовые купюры старого образца из-за сложности проверки подлинности, а значит, возрастания риска непригодности для дальнейших расчетов. Могут ли США сделать часть долларов недействительными, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.В настоящее время обсуждение недействительности долларов идет в привязке к конкретной юрисдикции, политической системе и сложившейся по отношению к ней внешнеэкономической обстановке.“Реализовать на практике такую недействительность возможно прямым санкционным запретом на расчеты в долларах с Российской Федерацией, но открыто этого делать США не будет”, - считает эксперт.Во-первых, такой запрет будет неэффективен - отследить движение фиатной (бумажной) долларовой массы невозможно. Поскольку это не цифровая валюта, ее перемещение не может контролироваться эмитентом вплоть до каждой купюры. Доля безналичных долларов в структуре валют сокращается, их возможно будет использовать в расчетах с дружественными странами.Во-вторых, по мнению эксперта, это будет еще более серьезной имиджевой потерей в глазах стран-держателей долларов, которые уже сделали выводы о необходимости валютной диверсификации после блокировок российских валютных резервов.В настоящее время США заинтересованы в сохранении долларом статуса мировой валюты, а обсуждаемая недействительность доллара может использоваться исключительно, как еще один инструмент давления нового американского президента в ходе ожидаемой встречи с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. В последние недели Штаты продолжают наращивать подобное давление, например, введя масштабные санкции на нефтегазовый сектор, его сервисные компании, напомнил Гордиенко.
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финансы, банки, сша, доллар
Финансы, Банки, США, доллар
03:03 26.01.2025
 
Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом

Эксперт Гордиенко: США намекают на проблемы с долларом для РФ в рамках торга

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США
Денежные купюры и монеты США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В декабре некоторые зарубежные банки переставали принимать долларовые купюры старого образца из-за сложности проверки подлинности, а значит, возрастания риска непригодности для дальнейших расчетов. Могут ли США сделать часть долларов недействительными, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В настоящее время обсуждение недействительности долларов идет в привязке к конкретной юрисдикции, политической системе и сложившейся по отношению к ней внешнеэкономической обстановке.
“Реализовать на практике такую недействительность возможно прямым санкционным запретом на расчеты в долларах с Российской Федерацией, но открыто этого делать США не будет”, - считает эксперт.
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Во-первых, такой запрет будет неэффективен - отследить движение фиатной (бумажной) долларовой массы невозможно. Поскольку это не цифровая валюта, ее перемещение не может контролироваться эмитентом вплоть до каждой купюры. Доля безналичных долларов в структуре валют сокращается, их возможно будет использовать в расчетах с дружественными странами.
Во-вторых, по мнению эксперта, это будет еще более серьезной имиджевой потерей в глазах стран-держателей долларов, которые уже сделали выводы о необходимости валютной диверсификации после блокировок российских валютных резервов.
В настоящее время США заинтересованы в сохранении долларом статуса мировой валюты, а обсуждаемая недействительность доллара может использоваться исключительно, как еще один инструмент давления нового американского президента в ходе ожидаемой встречи с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. В последние недели Штаты продолжают наращивать подобное давление, например, введя масштабные санкции на нефтегазовый сектор, его сервисные компании, напомнил Гордиенко.
 
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