https://1prime.ru/20250126/dollar-854407009.html

Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом

Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом - 26.01.2025, ПРАЙМ

Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом

В декабре некоторые зарубежные банки переставали принимать долларовые купюры старого образца из-за сложности проверки подлинности, а значит, возрастания риска... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T03:03+0300

2025-01-26T03:03+0300

2025-01-26T03:03+0300

финансы

банки

сша

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/06/836390625_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ca30010716ed7c9a9c99a1e2969db49d.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В декабре некоторые зарубежные банки переставали принимать долларовые купюры старого образца из-за сложности проверки подлинности, а значит, возрастания риска непригодности для дальнейших расчетов. Могут ли США сделать часть долларов недействительными, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.В настоящее время обсуждение недействительности долларов идет в привязке к конкретной юрисдикции, политической системе и сложившейся по отношению к ней внешнеэкономической обстановке.“Реализовать на практике такую недействительность возможно прямым санкционным запретом на расчеты в долларах с Российской Федерацией, но открыто этого делать США не будет”, - считает эксперт.Во-первых, такой запрет будет неэффективен - отследить движение фиатной (бумажной) долларовой массы невозможно. Поскольку это не цифровая валюта, ее перемещение не может контролироваться эмитентом вплоть до каждой купюры. Доля безналичных долларов в структуре валют сокращается, их возможно будет использовать в расчетах с дружественными странами.Во-вторых, по мнению эксперта, это будет еще более серьезной имиджевой потерей в глазах стран-держателей долларов, которые уже сделали выводы о необходимости валютной диверсификации после блокировок российских валютных резервов.В настоящее время США заинтересованы в сохранении долларом статуса мировой валюты, а обсуждаемая недействительность доллара может использоваться исключительно, как еще один инструмент давления нового американского президента в ходе ожидаемой встречи с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. В последние недели Штаты продолжают наращивать подобное давление, например, введя масштабные санкции на нефтегазовый сектор, его сервисные компании, напомнил Гордиенко.

https://1prime.ru/20250121/dollar-854330465.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, доллар