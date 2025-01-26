https://1prime.ru/20250126/ekstraditsiya-854457485.html

Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину

Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину - 26.01.2025, ПРАЙМ

Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину

Суд в Дании принял решение отказаться от экстрадиции на Украину гражданина России, который якобы подозревается в шпионаже, и украинца, обвиняемого и краже... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T16:02+0300

2025-01-26T16:02+0300

2025-01-26T16:03+0300

политика

россиянин

украина

экстрадиция

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Суд в Дании принял решение отказаться от экстрадиции на Украину гражданина России, который якобы подозревается в шпионаже, и украинца, обвиняемого и краже драгоценностей. Решение было мотивировано опасениями, что этих граждан на Украине могут подвергнуть жестокому обращению. Об этом сообщило датское информагентство Ritzau, ссылаясь на заявление Апелляционной комиссии. "Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже", - говорится в материале агентства. Причины этого судебного решения объясняются тем, что "западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина". Примерно то же самое говорится и в отношении украинца, которого на родине обвиняют "в краже драгоценностей и наличных средств в ходе четырех эпизодов взломов".Датский суд, как указывается м материале агентства, пришел к мнению, что в случае экстрадиции и россиянин, и украинец "могут быть подвергнуты бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, включая пытки". Причем суд не убедило то обстоятельство, что Украина предоставила гарантии соблюдения прав указанных лиц.

https://1prime.ru/20250107/grenlandiya-854069386.html

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россиянин, украина, экстрадиция