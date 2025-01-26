https://1prime.ru/20250126/ekstraditsiya-854457485.html
Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину
Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину - 26.01.2025, ПРАЙМ
Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину
Суд в Дании принял решение отказаться от экстрадиции на Украину гражданина России, который якобы подозревается в шпионаже, и украинца, обвиняемого и краже... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T16:02+0300
2025-01-26T16:02+0300
2025-01-26T16:03+0300
политика
россиянин
украина
экстрадиция
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/74/764047424_0:290:5587:3433_1920x0_80_0_0_cb6da8a6f253f438eb4b1fd3e13c9580.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Суд в Дании принял решение отказаться от экстрадиции на Украину гражданина России, который якобы подозревается в шпионаже, и украинца, обвиняемого и краже драгоценностей. Решение было мотивировано опасениями, что этих граждан на Украине могут подвергнуть жестокому обращению. Об этом сообщило датское информагентство Ritzau, ссылаясь на заявление Апелляционной комиссии. "Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже", - говорится в материале агентства. Причины этого судебного решения объясняются тем, что "западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина". Примерно то же самое говорится и в отношении украинца, которого на родине обвиняют "в краже драгоценностей и наличных средств в ходе четырех эпизодов взломов".Датский суд, как указывается м материале агентства, пришел к мнению, что в случае экстрадиции и россиянин, и украинец "могут быть подвергнуты бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, включая пытки". Причем суд не убедило то обстоятельство, что Украина предоставила гарантии соблюдения прав указанных лиц.
https://1prime.ru/20250107/grenlandiya-854069386.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/74/764047424_311:0:5276:3724_1920x0_80_0_0_e508a29963f72ec381b62885c5b94b39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россиянин, украина, экстрадиция
Политика, россиянин, УКРАИНА, экстрадиция
Суд в Дании вынес решение в отношении экстрадиции россиянина на Украину
Ritzau: Дания решила не экстрадировать на Украину россиянина по делу о шпионаже
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Суд в Дании принял решение отказаться от экстрадиции на Украину гражданина России, который якобы подозревается в шпионаже, и украинца, обвиняемого и краже драгоценностей. Решение было мотивировано опасениями, что этих граждан на Украине могут подвергнуть жестокому обращению. Об этом сообщило датское информагентство Ritzau, ссылаясь на заявление Апелляционной комиссии.
"Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже", - говорится в материале агентства. Причины этого судебного решения объясняются тем, что "западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина".
Примерно то же самое говорится и в отношении украинца, которого на родине обвиняют "в краже драгоценностей и наличных средств в ходе четырех эпизодов взломов".
Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США
Датский суд, как указывается м материале агентства, пришел к мнению, что в случае экстрадиции и россиянин, и украинец "могут быть подвергнуты бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, включая пытки". Причем суд не убедило то обстоятельство, что Украина предоставила гарантии соблюдения прав указанных лиц.