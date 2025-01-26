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ЦИК Белоруссии объявил выборы президента состоявшимися
ЦИК Белоруссии объявил выборы президента состоявшимися - 26.01.2025, ПРАЙМ
ЦИК Белоруссии объявил выборы президента состоявшимися
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом объявил замглавы ЦИК республики Алексей Башан на брифинге. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T13:33+0300
2025-01-26T13:33+0300
2025-01-26T13:33+0300
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МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом объявил замглавы ЦИК республики Алексей Башан на брифинге."Выборы президента Республики Беларуси состоялись. <…> В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", — сказал чиновник.По данным комиссии, в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской — более 54%, Гомельской — 62%, Гродненской — более 54%, Минской — более 54% и в Могилевской области — более 58%. в Минске проголосовали более 51%.Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://1prime.ru/20250124/kandidat-854418567.html
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белоруссия, минск, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
ЦИК Белоруссии объявил выборы президента состоявшимися
ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися, явка превысила 50%
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом объявил замглавы ЦИК республики Алексей Башан на брифинге.
"Выборы президента Республики Беларуси состоялись. <…> В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", — сказал чиновник.
По данным комиссии, в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской — более 54%, Гомельской — 62%, Гродненской — более 54%, Минской — более 54% и в Могилевской области — более 58%. в Минске проголосовали более 51%.
Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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