https://1prime.ru/20250126/evrosoyuz-854457648.html
Лукашенко объяснил, почему Европа не может наладить сотрудничество с РФ
Лукашенко объяснил, почему Европа не может наладить сотрудничество с РФ - 26.01.2025, ПРАЙМ
Лукашенко объяснил, почему Европа не может наладить сотрудничество с РФ
У Евросоюза "духа не хватает" наладить сотрудничество с Россией, обеспечив себя ресурсами по более низким ценам, и таким образом повысить свою... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T16:34+0300
2025-01-26T16:34+0300
2025-01-26T16:40+0300
экономика
александр лукашенко
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сотрудничество
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МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. У Евросоюза "духа не хватает" наладить сотрудничество с Россией, обеспечив себя ресурсами по более низким ценам, и таким образом повысить свою конкурентоспособность, заявил журналист белорусский президент Александр Лукашенко."Деньги есть (у Евросоюза - прим. ред.), технологии есть, нужные ресурсы - они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России", - сказал белорусский лидер. При этом он подчеркнул, что Россия готова продавать Европе газ, нефть и другие ресурсы по более низким ценам, чем те, что европейцы платят за эти блага сейчас. И если бы Евросоюз договорился с Россией, то, как считает Лукашенко, ни Соединенные Штаты, ни даже Китай "не справились бы с этим объединением". "Почему это не происходит? - вопросил президент Белоруссии. И сам же ответил: - <...> Как говорят, духа не хватает. Некому принять такое решение".
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александр лукашенко, ес, россия, сотрудничество
Экономика, Александр Лукашенко, ЕС, РОССИЯ, сотрудничество
Лукашенко объяснил, почему Европа не может наладить сотрудничество с РФ
Лукашенко: Евросоюзу "не хватает духа" решиться на сотрудничество с Россией
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. У Евросоюза "духа не хватает" наладить сотрудничество с Россией, обеспечив себя ресурсами по более низким ценам, и таким образом повысить свою конкурентоспособность, заявил журналист белорусский президент Александр Лукашенко.
"Деньги есть (у Евросоюза - прим. ред.), технологии есть, нужные ресурсы - они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России", - сказал белорусский лидер. При этом он подчеркнул, что Россия готова продавать Европе газ, нефть и другие ресурсы по более низким ценам, чем те, что европейцы платят за эти блага сейчас.
И если бы Евросоюз договорился с Россией, то, как считает Лукашенко, ни Соединенные Штаты, ни даже Китай "не справились бы с этим объединением".
"Поставьте точку". В США призвали ЕС к адекватности в отношении России
"Почему это не происходит? - вопросил президент Белоруссии. И сам же ответил: - <...> Как говорят, духа не хватает. Некому принять такое решение".