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Страны БРИКС стали главными покупателями российских удобрений

Страны БРИКС стали главными покупателями российских удобрений - 26.01.2025, ПРАЙМ

Страны БРИКС стали главными покупателями российских удобрений

Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов,... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T08:05+0300

2025-01-26T08:05+0300

2025-01-26T08:35+0300

удобрения

минеральные удобрения

бразилия

индия

китай

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основными покупателями российских удобрений по итогам января-ноября стали Бразилия, Индия и Китай - их суммарный импорт составил 6,16 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и по данным национальных таможенных и статистических служб. Больше всего минеральных удобрений из РФ за январь-ноябрь импортировала Бразилия - на 3,38 миллиарда долларов. Покупки вошедших в тройку Индии и Китая достигли 1,46 миллиарда и 1,31 миллиарда долларов соответственно. В пятерку вошли США, купившие у России удобрений на 1,19 миллиарда долларов, а также Мексика с объемом импорта на 669 миллионов долларов. Следом расположилась Индонезия - поставки в эту страну составили 412,9 миллионов долларов, а также Польша - 397 миллионов, ЮАР - 286,2 миллиона, Таиланд - 279 миллионов и Колумбия - 185,5 миллиона. Далее идут Франция, купившая российских удобрений на 184,4 миллиона долларов, Сербия - 183,9 миллиона, Германия - купившая на 174,6 миллиона, Турция - 150,6 миллиона и Испания - 150,2 миллиона. При этом страны Евросоюза суммарно купили удобрений в России на 1,65 миллиарда долларов. Больше всего среди пятнадцати крупнейших покупателей, а также покупателей из ЕС, импорт российских удобрений нарастила Словакия - в 18 раз (до 2,2 миллиона долларов), Финляндия - в четыре раза (до 16,8 миллиона), ЮАР и Испания - вдвое и Польша - в 1,9 раза. Самое большое сокращение импорта произошло у Эстонии - в 58 раз (с 9 миллионов до 155 тысяч долларов), Чехии - в пять раз (до 185,8 тысяч), Хорватии и Латвии - втрое (до 6 миллионов и 4,3 миллиона долларов, соответственно), а также Турции - в два раза.

https://1prime.ru/20250123/pravitelstvo-854388657.html

бразилия

индия

китай

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удобрения, минеральные удобрения, бразилия, индия, китай