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Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа - 26.01.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа

Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет предшествовать большая дипломатическая работа. Об этом РИА Новости заявила... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T10:10+0300

2025-01-26T10:10+0300

2025-01-26T10:10+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

карин кнайсль

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - ПРАЙМ. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет предшествовать большая дипломатическая работа. Об этом РИА Новости заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.По ее словам, для того, чтобы состоялась встреча двух глав государств, нужно сначала решить бюрократические вопросы, а не наоборот."Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты", — сказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что именно с этого нужно начать, а рукопожатие президентов станет результатом этой работы.Кнайсль отметила, что возможная встреча, включающая рукопожатие Путина и Трампа, а также пресс-конференцию, должна проходить на хорошо подготовленной почве.О своем желании встретиться с Путиным для обсуждения завершения конфликта на Украине Трамп заявлял после своей инаугурации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с американским коллегой.

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дональд трамп, владимир путин, карин кнайсль