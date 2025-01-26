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Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа
Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа - 26.01.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа
Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет предшествовать большая дипломатическая работа. Об этом РИА Новости заявила... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T10:10+0300
2025-01-26T10:10+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
карин кнайсль
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - ПРАЙМ. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет предшествовать большая дипломатическая работа. Об этом РИА Новости заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.По ее словам, для того, чтобы состоялась встреча двух глав государств, нужно сначала решить бюрократические вопросы, а не наоборот."Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты", — сказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что именно с этого нужно начать, а рукопожатие президентов станет результатом этой работы.Кнайсль отметила, что возможная встреча, включающая рукопожатие Путина и Трампа, а также пресс-конференцию, должна проходить на хорошо подготовленной почве.О своем желании встретиться с Путиным для обсуждения завершения конфликта на Украине Трамп заявлял после своей инаугурации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с американским коллегой.
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дональд трамп, владимир путин, карин кнайсль
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Карин Кнайсль
10:10 26.01.2025
 
Экс-глава МИД Австрии оценила важность рукопожатия Путина и Трампа

Кнайсль рассказала, что будет предшествовать рукопожатию Путина и Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - ПРАЙМ. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет предшествовать большая дипломатическая работа. Об этом РИА Новости заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, для того, чтобы состоялась встреча двух глав государств, нужно сначала решить бюрократические вопросы, а не наоборот.
"Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты", — сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что именно с этого нужно начать, а рукопожатие президентов станет результатом этой работы.
Кнайсль отметила, что возможная встреча, включающая рукопожатие Путина и Трампа, а также пресс-конференцию, должна проходить на хорошо подготовленной почве.
О своем желании встретиться с Путиным для обсуждения завершения конфликта на Украине Трамп заявлял после своей инаугурации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с американским коллегой.
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ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинКарин Кнайсль
 
 
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