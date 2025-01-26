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По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек - 26.01.2025, ПРАЙМ
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По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек
По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек - 26.01.2025, ПРАЙМ
По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек
По делу о пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек, арестовали 15 фигурантов. Об этом сообщила газета Sabah. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T10:50+0300
2025-01-26T11:05+0300
происшествия
турция
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АНКАРА, 26 янв - ПРАЙМ. По делу о пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек, арестовали 15 фигурантов. Об этом сообщила газета Sabah."Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15", — говорится в публикации.По данным газеты Karar, арестованный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль в суде возложил ответственность за случившееся на шеф-повара, электрика и охранников. По его словам, шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, кнопками пожарной сигнализации управляет электрик отеля.Судебное расследование по делу о пожаре продолжается.Огонь охватил здание отеля Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Погибли 78 человек.
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турция
Происшествия, ТУРЦИЯ
10:50 26.01.2025 (обновлено: 11:05 26.01.2025)
 
По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек

Sabah: по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции арестовали 15 человек

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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АНКАРА, 26 янв - ПРАЙМ. По делу о пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек, арестовали 15 фигурантов. Об этом сообщила газета Sabah.
"Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15", — говорится в публикации.
По данным газеты Karar, арестованный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль в суде возложил ответственность за случившееся на шеф-повара, электрика и охранников. По его словам, шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, кнопками пожарной сигнализации управляет электрик отеля.
Судебное расследование по делу о пожаре продолжается.
Огонь охватил здание отеля Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Погибли 78 человек.
 
ПроисшествияТУРЦИЯ
 
 
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