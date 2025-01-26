https://1prime.ru/20250126/investigation-854455052.html

По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек

По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек - 26.01.2025, ПРАЙМ

По делу о пожаре на турецком курорте арестовали 15 человек

По делу о пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек, арестовали 15 фигурантов. Об этом сообщила газета Sabah. | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T10:50+0300

2025-01-26T10:50+0300

2025-01-26T11:05+0300

происшествия

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg

АНКАРА, 26 янв - ПРАЙМ. По делу о пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек, арестовали 15 фигурантов. Об этом сообщила газета Sabah."Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15", — говорится в публикации.По данным газеты Karar, арестованный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль в суде возложил ответственность за случившееся на шеф-повара, электрика и охранников. По его словам, шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, кнопками пожарной сигнализации управляет электрик отеля.Судебное расследование по делу о пожаре продолжается.Огонь охватил здание отеля Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Погибли 78 человек.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция