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Маска сравнили с Зеленским - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Маска сравнили с Зеленским
Маска сравнили с Зеленским - 26.01.2025, ПРАЙМ
Маска сравнили с Зеленским
Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко,... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T22:50+0300
2025-01-26T22:51+0300
политика
илон маск
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, прокомментировав предложение основателя компаний Tesla и SpaceX переименовать пролив Ла-Манш.Журналистку впечатлил призыв американского предпринимателя переименовать пролив между Францией и Англией в "канал Джорджа Вашингтона" в честь первого американского президента.В комментариях под соответствующей публикацией Маска в соцсети Панченко написала: "Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной".
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илон маск, владимир зеленский, мнение
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, мнение
22:50 26.01.2025 (обновлено: 22:51 26.01.2025)
 
Маска сравнили с Зеленским

Журналистка Панченко сравнила Маска с Зеленским после идеи переименовать Ла-Манш

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, прокомментировав предложение основателя компаний Tesla и SpaceX переименовать пролив Ла-Манш.
Журналистку впечатлил призыв американского предпринимателя переименовать пролив между Францией и Англией в "канал Джорджа Вашингтона" в честь первого американского президента.
%Пролив Ла-Манш - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
Маск предложил переименовать Ла-Манш
12:08
В комментариях под соответствующей публикацией Маска в соцсети Панченко написала: "Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной".
 
ПолитикаИлон МаскВладимир Зеленскиймнение
 
 
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