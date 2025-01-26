https://1prime.ru/20250126/mask-854459762.html
Маска сравнили с Зеленским
Маска сравнили с Зеленским - 26.01.2025, ПРАЙМ
Маска сравнили с Зеленским
Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко,... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T22:50+0300
2025-01-26T22:50+0300
2025-01-26T22:51+0300
политика
илон маск
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, прокомментировав предложение основателя компаний Tesla и SpaceX переименовать пролив Ла-Манш.Журналистку впечатлил призыв американского предпринимателя переименовать пролив между Францией и Англией в "канал Джорджа Вашингтона" в честь первого американского президента.В комментариях под соответствующей публикацией Маска в соцсети Панченко написала: "Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной".
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илон маск, владимир зеленский, мнение
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, мнение
Маска сравнили с Зеленским
Журналистка Панченко сравнила Маска с Зеленским после идеи переименовать Ла-Манш