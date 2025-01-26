https://1prime.ru/20250126/mask-854459762.html

Маска сравнили с Зеленским

Маска сравнили с Зеленским - 26.01.2025, ПРАЙМ

Маска сравнили с Зеленским

Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко,... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T22:50+0300

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политика

илон маск

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Известный бизнесмен Илон Маск уподобляется Владимиру Зеленскому. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, прокомментировав предложение основателя компаний Tesla и SpaceX переименовать пролив Ла-Манш.Журналистку впечатлил призыв американского предпринимателя переименовать пролив между Францией и Англией в "канал Джорджа Вашингтона" в честь первого американского президента.В комментариях под соответствующей публикацией Маска в соцсети Панченко написала: "Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, владимир зеленский, мнение