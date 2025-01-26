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Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии

Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии - 26.01.2025, ПРАЙМ

Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии

В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T14:07+0300

2025-01-26T14:07+0300

2025-01-26T14:07+0300

нигерия

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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и местных жителей."Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", — передает агентство.Нападение произошло 24 января, за ним, предположительно, стоит террористическая организация, связанная с ИГ*.По словам одного из военных, боевики застали персонал врасплох, вооруженное столкновение продолжалось более трех часов.* запрещенная в России террористическая группировка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нигерия