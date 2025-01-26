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Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии - 26.01.2025, ПРАЙМ
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии
В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T14:07+0300
2025-01-26T14:07+0300
2025-01-26T14:07+0300
нигерия
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и местных жителей."Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", — передает агентство.Нападение произошло 24 января, за ним, предположительно, стоит террористическая организация, связанная с ИГ*.По словам одного из военных, боевики застали персонал врасплох, вооруженное столкновение продолжалось более трех часов.* запрещенная в России террористическая группировка
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нигерия
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии
Reuters: не менее 20 военных погибли при нападении боевиков на
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и местных жителей.
"Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", — передает агентство.
Нападение произошло 24 января, за ним, предположительно, стоит террористическая организация, связанная с ИГ*.
По словам одного из военных, боевики застали персонал врасплох, вооруженное столкновение продолжалось более трех часов.
* запрещенная в России террористическая группировка