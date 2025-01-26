Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250126/nigeria-854456519.html
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии - 26.01.2025, ПРАЙМ
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии
В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T14:07+0300
2025-01-26T14:07+0300
нигерия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846072502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f17df45646e2dfa8c1a0985d3588ed92.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и местных жителей."Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", — передает агентство.Нападение произошло 24 января, за ним, предположительно, стоит террористическая организация, связанная с ИГ*.По словам одного из военных, боевики застали персонал врасплох, вооруженное столкновение продолжалось более трех часов.* запрещенная в России террористическая группировка
нигерия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846072502_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_cf232598aa27d75d23118789f2b928be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нигерия
Нигерия
14:07 26.01.2025
 
Двадцать военных погибли при нападении боевиков на базу в Нигерии

Reuters: не менее 20 военных погибли при нападении боевиков на

© Фото : Unsplash/Emmanuel IkwuegbuМужчина с флагом Нигерии
Мужчина с флагом Нигерии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© Фото : Unsplash/Emmanuel Ikwuegbu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Нигерии боевики напали на военную базу, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на на источники в органах безопасности и местных жителей.
"Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", — передает агентство.
Нападение произошло 24 января, за ним, предположительно, стоит террористическая организация, связанная с ИГ*.
По словам одного из военных, боевики застали персонал врасплох, вооруженное столкновение продолжалось более трех часов.
* запрещенная в России террористическая группировка
 
Нигерия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала