https://1prime.ru/20250126/oppozitsiya-854459894.html

В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы

В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ

В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы

Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T23:15+0300

2025-01-26T23:15+0300

2025-01-26T23:17+0300

политика

белоруссия

голосование

оппозиция

цик

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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не оказали, сообщил в эфире ТВ-канала "Первый информационный" председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.По его словам, действия оппозиции "не создали какого-то негативного фона нашей избирательной кампании". Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - отметил глава ЦИК.

https://1prime.ru/20250126/vybory-854458873.html

белоруссия

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белоруссия, голосование, оппозиция, цик