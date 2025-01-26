https://1prime.ru/20250126/oppozitsiya-854459894.html
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы
Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T23:15+0300
2025-01-26T23:15+0300
2025-01-26T23:17+0300
политика
белоруссия
голосование
оппозиция
цик
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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не оказали, сообщил в эфире ТВ-канала "Первый информационный" председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.По его словам, действия оппозиции "не создали какого-то негативного фона нашей избирательной кампании". Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - отметил глава ЦИК.
https://1prime.ru/20250126/vybory-854458873.html
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белоруссия, голосование, оппозиция, цик
Политика, БЕЛОРУССИЯ, голосование, Оппозиция, ЦИК
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы
ЦИК Белоруссии: попытки оппозиции воздействовать на выборы особо не повлияли
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не оказали, сообщил в эфире ТВ-канала "Первый информационный" председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
По его словам, действия оппозиции "не создали какого-то негативного фона нашей избирательной кампании".
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Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - отметил глава ЦИК.