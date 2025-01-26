Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250126/oppozitsiya-854459894.html
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы
Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T23:15+0300
2025-01-26T23:17+0300
политика
белоруссия
голосование
оппозиция
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849035145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4eb7debfdcad26a4dbd47a962d5c1ff.jpg
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не оказали, сообщил в эфире ТВ-канала "Первый информационный" председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.По его словам, действия оппозиции "не создали какого-то негативного фона нашей избирательной кампании". Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - отметил глава ЦИК.
https://1prime.ru/20250126/vybory-854458873.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849035145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84fa94a51f797957e906976e87984487.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, голосование, оппозиция, цик
Политика, БЕЛОРУССИЯ, голосование, Оппозиция, ЦИК
23:15 26.01.2025 (обновлено: 23:17 26.01.2025)
 
В ЦИК Белоруссии рассказали о попытках оппозиции повлиять на выборы

ЦИК Белоруссии: попытки оппозиции воздействовать на выборы особо не повлияли

CC BY-SA 4.0 / European Union 2024/Philippe Stirnweiss (cropped image) / Выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
CC BY-SA 4.0 / European Union 2024/Philippe Stirnweiss (cropped image) /
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Центризбирком Белоруссии фиксировала попытки оппозиции воздействовать на президентские выборы, однако заметного влияния на избирательную кампанию эти попытки не оказали, сообщил в эфире ТВ-канала "Первый информационный" председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
По его словам, действия оппозиции "не создали какого-то негативного фона нашей избирательной кампании".
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии
21:06
Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - отметил глава ЦИК.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯголосованиеОппозицияЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала