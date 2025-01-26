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Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник" - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник" - 26.01.2025, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"
Ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Белоруссии ближе к Смоленску. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T15:30+0300
2025-01-26T15:31+0300
вооружения
александр лукашенко
"орешник"
белоруссия
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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Белоруссии ближе к Смоленску. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко."У нас буквально со дня на день будет "Орешник", - заявил глава государства. - Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию".При этом, комментируя вопрос о месте размещения ракетного комплекса, Лукашенко уточнил, что "Орешник", согласно планам, будет дислоцирован "ближе к Смоленску". Как ранее заявлял российский лидер Владимир Путин, комплекс "Орешник" поставят в Белоруссию во второй половине текущего года.
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александр лукашенко, "орешник", белоруссия
Вооружения, Александр Лукашенко, "Орешник", БЕЛОРУССИЯ
15:30 26.01.2025 (обновлено: 15:31 26.01.2025)
 
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Лукашенко: систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску

© Sputnik | Перейти в медиабанкГорода мира. Минск
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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Белоруссии ближе к Смоленску. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"У нас буквально со дня на день будет "Орешник", - заявил глава государства. - Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию".
При этом, комментируя вопрос о месте размещения ракетного комплекса, Лукашенко уточнил, что "Орешник", согласно планам, будет дислоцирован "ближе к Смоленску".
Применение новейшей ракеты Орешник
На Западе указали на важную особенность российского "Орешника"
10 января, 15:30
Как ранее заявлял российский лидер Владимир Путин, комплекс "Орешник" поставят в Белоруссию во второй половине текущего года.
 
ВооруженияАлександр Лукашенко"Орешник"БЕЛОРУССИЯ
 
 
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