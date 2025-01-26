https://1prime.ru/20250126/oreshnik-854457215.html

Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник" - 26.01.2025, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Белоруссии ближе к Смоленску. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T15:30+0300

2025-01-26T15:30+0300

2025-01-26T15:31+0300

вооружения

александр лукашенко

"орешник"

белоруссия

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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Белоруссии ближе к Смоленску. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко."У нас буквально со дня на день будет "Орешник", - заявил глава государства. - Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию".При этом, комментируя вопрос о месте размещения ракетного комплекса, Лукашенко уточнил, что "Орешник", согласно планам, будет дислоцирован "ближе к Смоленску". Как ранее заявлял российский лидер Владимир Путин, комплекс "Орешник" поставят в Белоруссию во второй половине текущего года.

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белоруссия

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александр лукашенко, "орешник", белоруссия