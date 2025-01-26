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Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале
Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале - 26.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале
В феврале некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T02:02+0300
2025-01-26T02:02+0300
индексация пенсий
пенсии
вадим виноградов
ниу вшэ
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В феврале некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется всех. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, пенсии в феврале будут увеличены для работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года. Прибавку к также получат россияне, которым исполнилось в январе 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей.С 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. Процент был установлен заранее на основе прогнозируемой инфляции. Однако реальная инфляция оказалась значительно выше – за 2024 год она достигла отметки в 9,5%.Из-за того, что фактическая инфляция превысила прогнозы, возникла необходимость в дополнительной индексации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января по фактической инфляции. Доиндексация произойдет уже с 1 февраля, сообщили в Госдуме - в том числе, будет доплата и за январскую пенсию.
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индексация пенсий, пенсии, вадим виноградов, ниу вшэ
индексация пенсий, Пенсии, Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ
02:02 26.01.2025
 
Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале

Профессор Виноградов: в феврале пенсии вырастут в рамках доиндексации

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В феврале некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется всех. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, пенсии в феврале будут увеличены для работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года. Прибавку к также получат россияне, которым исполнилось в январе 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей.
С 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. Процент был установлен заранее на основе прогнозируемой инфляции. Однако реальная инфляция оказалась значительно выше – за 2024 год она достигла отметки в 9,5%.
Из-за того, что фактическая инфляция превысила прогнозы, возникла необходимость в дополнительной индексации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января по фактической инфляции. Доиндексация произойдет уже с 1 февраля, сообщили в Госдуме - в том числе, будет доплата и за январскую пенсию.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
23 января, 18:00
 
индексация пенсийПенсииВадим ВиноградовНИУ ВШЭ
 
 
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