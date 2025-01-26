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Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале

Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале - 26.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали про увеличение пенсий в феврале

В феврале некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T02:02+0300

2025-01-26T02:02+0300

2025-01-26T02:02+0300

индексация пенсий

пенсии

вадим виноградов

ниу вшэ

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В феврале некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется всех. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, пенсии в феврале будут увеличены для работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года. Прибавку к также получат россияне, которым исполнилось в январе 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей.С 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. Процент был установлен заранее на основе прогнозируемой инфляции. Однако реальная инфляция оказалась значительно выше – за 2024 год она достигла отметки в 9,5%.Из-за того, что фактическая инфляция превысила прогнозы, возникла необходимость в дополнительной индексации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января по фактической инфляции. Доиндексация произойдет уже с 1 февраля, сообщили в Госдуме - в том числе, будет доплата и за январскую пенсию.

https://1prime.ru/20250123/indeksatsiya-854407662.html

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