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Турция хочет привлечь страны Персидского залива к восстановлению Сирии
Турция хочет привлечь страны Персидского залива к восстановлению Сирии - 26.01.2025, ПРАЙМ
Турция хочет привлечь страны Персидского залива к восстановлению Сирии
Турция призвала страны Персидского залива принять участие в финансировании восстановления Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T13:05+0300
2025-01-26T13:05+0300
2025-01-26T13:05+0300
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АНКАРА, 26 янв - ПРАЙМ. Турция призвала страны Персидского залива принять участие в финансировании восстановления Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.По его данным, турецкие власти проводят большое количество совещаний, чтобы скоординировать усилия, поскольку необходимо отстроить целые города, больницы, школы и полуразрушенную инфраструктуру."Турция также обратилась к странам Персидского залива с просьбой помочь в финансировании проектов, стоимость которых оценивается в сотни миллиардов долларов, по словам людей, знакомых с ходом обсуждений. В северном городе Алеппо, половина которого находится в руинах, некоторые турецкие строители уже оценивают строительные проекты", — указывает агентство.Кроме того, стране нужна помощь в ремонте электросетей и строительстве гидроэлектростанций.Ожидается также, что когда в регионе будет безопасно, Турция будет через Сирию возить товары автомобильным транспортом вместо более дорогого маршрута через Египет.По словам собеседников агентства, Анкара уже заручилась молчаливой поддержкой США и Израиля в своем стремлении играть более значительную роль в будущем Сирии при условии, что она не будет нацеливаться на курдов.В то же время, Турция ждет, что курдские силы вернут правительству в Дамаске контроль над нефтяными месторождениями, которые могут стать важнейшим источником дохода.
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турция, сирия, персидский залив, bloomberg, мировая экономика
ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Bloomberg, Мировая экономика
Турция хочет привлечь страны Персидского залива к восстановлению Сирии
Bloomberg: Турция призвала страны Персидского залива помочь в восстановлении Сирии
АНКАРА, 26 янв - ПРАЙМ. Турция призвала страны Персидского залива принять участие в финансировании восстановления Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.
По его данным, турецкие власти проводят большое количество совещаний, чтобы скоординировать усилия, поскольку необходимо отстроить целые города, больницы, школы и полуразрушенную инфраструктуру.
"Турция также обратилась к странам Персидского залива с просьбой помочь в финансировании проектов, стоимость которых оценивается в сотни миллиардов долларов, по словам людей, знакомых с ходом обсуждений. В северном городе Алеппо, половина которого находится в руинах, некоторые турецкие строители уже оценивают строительные проекты", — указывает агентство.
Кроме того, стране нужна помощь в ремонте электросетей и строительстве гидроэлектростанций.
Ожидается также, что когда в регионе будет безопасно, Турция будет через Сирию возить товары автомобильным транспортом вместо более дорогого маршрута через Египет.
По словам собеседников агентства, Анкара уже заручилась молчаливой поддержкой США и Израиля в своем стремлении играть более значительную роль в будущем Сирии при условии, что она не будет нацеливаться на курдов.
В то же время, Турция ждет, что курдские силы вернут правительству в Дамаске контроль над нефтяными месторождениями, которые могут стать важнейшим источником дохода.
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