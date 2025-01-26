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США ввели санкции против Колумбии - 26.01.2025, ПРАЙМ
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США ввели санкции против Колумбии
США ввели санкции против Колумбии - 26.01.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против Колумбии
США в воскресенье ввели санкции и 25% пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов, заявил президент Соединенных Штатов... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T22:20+0300
2025-01-26T22:21+0300
политика
сша
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ВАШИНГТОН, 26 янв - ПРАЙМ. США в воскресенье ввели санкции и 25% пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии... Отказ (отданный президентом Колумбии Густаво - ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", - Трамп написал в своей соцсети Truth Social. При этом американский лидер подчеркнул, что пошлины в 25% на товары из Колумбии повысятся до 50% в течение недели. Он предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников и ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных. Теперь все колумбийские граждане на границе США будут подвергаться усиленной проверке, добавил американский президент.
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сша, мигранты
Политика, США, Мигранты
22:20 26.01.2025 (обновлено: 22:21 26.01.2025)
 
США ввели санкции против Колумбии

Трамп: США ввели санкции против Колумбии, не принявшей депортированных мигрантов

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 26 янв - ПРАЙМ. США в воскресенье ввели санкции и 25% пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии... Отказ (отданный президентом Колумбии Густаво - ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", - Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
При этом американский лидер подчеркнул, что пошлины в 25% на товары из Колумбии повысятся до 50% в течение недели. Он предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии.
Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников и ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных.
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Теперь все колумбийские граждане на границе США будут подвергаться усиленной проверке, добавил американский президент.
 
ПолитикаСШАМигранты
 
 
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