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Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ
Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ - 26.01.2025, ПРАЙМ
Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ
Мирный житель Запорожской области погиб при украинском обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T14:55+0300
2025-01-26T14:55+0300
2025-01-26T14:55+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Мирный житель Запорожской области погиб при украинском обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель — мужчина 1943 года рождения", — написал чиновник.Балицкий выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать помощь и поддержку.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
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запорожская область, всу
Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ
Балицкий: мирный житель погиб при украинском обстреле Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Мирный житель Запорожской области погиб при украинском обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель — мужчина 1943 года рождения", — написал чиновник.
Балицкий выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать помощь и поддержку.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 19