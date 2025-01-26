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Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ

Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ - 26.01.2025, ПРАЙМ

Житель Запорожской области погиб при обстреле ВСУ

Мирный житель Запорожской области погиб при украинском обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T14:55+0300

2025-01-26T14:55+0300

2025-01-26T14:55+0300

запорожская область

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Мирный житель Запорожской области погиб при украинском обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель — мужчина 1943 года рождения", — написал чиновник.Балицкий выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать помощь и поддержку.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.

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запорожская область

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запорожская область, всу