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Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на миллиарды долларов
Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на миллиарды долларов - 26.01.2025, ПРАЙМ
Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на миллиарды долларов
Италия и Саудовская Аравия в ходе визита премьер-министра Джорджи Мелони подписали соглашения на 10 миллиардов долларов в различных областях, сообщила... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T23:24+0300
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РИМ, 26 янв – ПРАЙМ. Италия и Саудовская Аравия в ходе визита премьер-министра Джорджи Мелони подписали соглашения на 10 миллиардов долларов в различных областях, сообщила итальянский лидер. "Неслучайно сегодня мы подписали наше общее желание поднять наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства … Общая стоимость соглашений, подписанных сегодня и во время этого визита, составляет около десяти миллиардов долларов, и эта цифра дает представление о том необычайном скачке, который мы вместе обязались совершить в нашей будущей совместной работе", - сказала Мелони в ходе заседания круглого стола с участием представителей власти и частного бизнеса обеих стран. По ее словам, между Италией и Саудовской Аравией существует много совпадающих интересов. Это развитие стратегических и экономических взаимосвязей, отметила она, касается инфраструктуры, энергетического сотрудничества, технологических инноваций, оборонного сектора, научные исследований, агробизнеса, спорта, развлечений, туризма, а также развитие культурного и археологического наследия. "Существует разница между покупкой или продажей чего-либо и реальным сотрудничеством. Сотрудничество - это совсем другое. Оно означает диалог и совместное рассуждение, несмотря на различия, в условиях все более неопределенной ситуации. Это первый шаг", - сказала Мелони.
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Экономика, ОАЭ, соглашение
Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на миллиарды долларов
Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на $10 млрд
РИМ, 26 янв – ПРАЙМ. Италия и Саудовская Аравия в ходе визита премьер-министра Джорджи Мелони подписали соглашения на 10 миллиардов долларов в различных областях, сообщила итальянский лидер.
"Неслучайно сегодня мы подписали наше общее желание поднять наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства … Общая стоимость соглашений, подписанных сегодня и во время этого визита, составляет около десяти миллиардов долларов, и эта цифра дает представление о том необычайном скачке, который мы вместе обязались совершить в нашей будущей совместной работе", - сказала Мелони в ходе заседания круглого стола с участием представителей власти и частного бизнеса обеих стран.
По ее словам, между Италией и Саудовской Аравией существует много совпадающих интересов. Это развитие стратегических и экономических взаимосвязей, отметила она, касается инфраструктуры, энергетического сотрудничества, технологических инноваций, оборонного сектора, научные исследований, агробизнеса, спорта, развлечений, туризма, а также развитие культурного и археологического наследия.
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"Существует разница между покупкой или продажей чего-либо и реальным сотрудничеством. Сотрудничество - это совсем другое. Оно означает диалог и совместное рассуждение, несмотря на различия, в условиях все более неопределенной ситуации. Это первый шаг", - сказала Мелони.