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СМИ: США обсуждают передачу контроля над операциями TikTok Oracle - 26.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США обсуждают передачу контроля над операциями TikTok Oracle
СМИ: США обсуждают передачу контроля над операциями TikTok Oracle - 26.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: США обсуждают передачу контроля над операциями TikTok Oracle
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T02:46+0300
2025-01-26T02:46+0300
технологии
мировая экономика
сша
дональд трамп
oracle
tiktok
bytedance
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ВАШИНГТОН, 26 янв – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов, сообщает в субботу Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на осведомленные источники. Согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, однако алгоритмы приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут находиться под управлением Oracle. Это позволит американским инвесторам получить контрольный пакет акций приложения. "Цель состоит в том, чтобы Oracle обеспечивала мониторинг и надзор за операциями TikTok", – отметил один из участников переговоров. ByteDance останется частично вовлеченной в процесс управления проектом, но влияние китайской компании будет минимизировано, добавил он. Помимо Oracle, в обсуждении потенциальной сделки участвует Microsoft, однако Walmart, принимавшая участие в аналогичных переговорах в 2020 году, пока воздерживается из-за высокой стоимости приложения. Ожидается, что встреча между представителями Белого дома и Oracle по условиям сделки состоится на следующей неделе. По данным источников, Oracle заинтересована в пакете акций TikTok стоимостью "в десятки миллиардов долларов", но детали соглашения остаются предметом обсуждения. Представители Microsoft, Oracle, TikTok и Белого дома пока никак официально не комментировали ход переговоров.
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192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, oracle, tiktok, bytedance
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Oracle, TikTok, ByteDance
02:46 26.01.2025
 
СМИ: США обсуждают передачу контроля над операциями TikTok Oracle

NPR: Белый дом ведет переговоры о передаче контроля над операциями TikTok Oracle

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ВАШИНГТОН, 26 янв – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов, сообщает в субботу Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, однако алгоритмы приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут находиться под управлением Oracle. Это позволит американским инвесторам получить контрольный пакет акций приложения.
"Цель состоит в том, чтобы Oracle обеспечивала мониторинг и надзор за операциями TikTok", – отметил один из участников переговоров. ByteDance останется частично вовлеченной в процесс управления проектом, но влияние китайской компании будет минимизировано, добавил он.
Помимо Oracle, в обсуждении потенциальной сделки участвует Microsoft, однако Walmart, принимавшая участие в аналогичных переговорах в 2020 году, пока воздерживается из-за высокой стоимости приложения.
Ожидается, что встреча между представителями Белого дома и Oracle по условиям сделки состоится на следующей неделе. По данным источников, Oracle заинтересована в пакете акций TikTok стоимостью "в десятки миллиардов долларов", но детали соглашения остаются предметом обсуждения.
Представители Microsoft, Oracle, TikTok и Белого дома пока никак официально не комментировали ход переговоров.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампOracleTikTokByteDance
 
 
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