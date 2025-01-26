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Вэнс объяснил, сколько войн выиграли США за последние 40 лет - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Вэнс объяснил, сколько войн выиграли США за последние 40 лет
Вэнс объяснил, сколько войн выиграли США за последние 40 лет - 26.01.2025, ПРАЙМ
Вэнс объяснил, сколько войн выиграли США за последние 40 лет
Соединенные Штаты не выиграли ни одной начатой ими войны за последние 40 лет, и при этом Пентагон находится в кадровом и технологическом кризисе. Такое... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T20:02+0300
2025-01-26T20:03+0300
политика
джей ди вэнс
ввс сша
война
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ВАШИНГТОН, 26 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не выиграли ни одной начатой ими войны за последние 40 лет, и при этом Пентагон находится в кадровом и технологическом кризисе. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя напряженное голосование в сенате по утверждению новым главой Минобороны Пита Хегсета.По резкому замечанию Вэнса, "эти двухпартийные массовые голосования" привели к тому, что за последние 40 лет Соединенные Штаты начали много войн, "но не выиграли ни одной".Также Вэнс поставил в вину принятому в США двухпартийному голосованию и то, что сейчас американская армия страдает от "серьезного кризиса набора, кризиса цен на закупки, которые абсолютно не функционируют". Ведь Соединенные Штаты, по словам вице-президента, США "покупают самолеты за миллиарды и миллиарды долларов - ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются".
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джей ди вэнс, ввс сша, война
Политика, Джей Ди Вэнс, ВВС США, война
20:02 26.01.2025 (обновлено: 20:03 26.01.2025)
 
Вэнс объяснил, сколько войн выиграли США за последние 40 лет

Вице-президент Вэнс: за последние 40 лет США не выиграли ни одной войны

© www.iraqsinconvenienttruth.comАрмия США в Ираке
Армия США в Ираке
© www.iraqsinconvenienttruth.com
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ВАШИНГТОН, 26 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не выиграли ни одной начатой ими войны за последние 40 лет, и при этом Пентагон находится в кадровом и технологическом кризисе. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя напряженное голосование в сенате по утверждению новым главой Минобороны Пита Хегсета.
По резкому замечанию Вэнса, "эти двухпартийные массовые голосования" привели к тому, что за последние 40 лет Соединенные Штаты начали много войн, "но не выиграли ни одной".
Также Вэнс поставил в вину принятому в США двухпартийному голосованию и то, что сейчас американская армия страдает от "серьезного кризиса набора, кризиса цен на закупки, которые абсолютно не функционируют".
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Ведь Соединенные Штаты, по словам вице-президента, США "покупают самолеты за миллиарды и миллиарды долларов - ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются".
 
ПолитикаДжей Ди ВэнсВВС СШАвойна
 
 
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